हिंगोली- रिसोड मार्गावर अपघात, शिक्षकाचा जागीच मृत्यू, दोन जण गंभीर 

सेनगाव (जिल्हा हिंगोली) : हिंगोली - रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावर वाहन चालकाचा ताबा सूटल्याने तळनी फाट्याजवळील वळणाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात बुधवारी (ता. चार) रात्री एका शिक्षकाचा जागीच मृत्यु झाला व अन्य दोन जन गंभीर जखमी झाले असून त्यांना पुढील उपचारासाठी हिंगोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हिंगोली - रिसोड या राष्ट्रीय महामार्गावर चालकाचा ताबा सूटल्यामुळे मारोती कंपनीची (एम.एच.०१ सी.डी.६७७९) या नंबरची ऐरटीका गाडी तळणी फाट्यावर वळणाच्या रस्त्यावरुन खाली गेली. वाहनाचा वेग जास्त असल्यामुळे एक चाकसुध्दा तूटून बाजूला शेतात पडले. ही गाडी सुध्दा रस्त्याच्या बाजूला एका शेतातील नाल्यात मोडतोड होऊन पडली. हेही वाचा - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत खबरदारी घेतली नाही तर.... ही गाडी हिंगोली येथून सेनगाव मार्गे भरधाव वेगाने येत होती. परंतु चालकाचा ताबा सुटल्यामुळे तळणी फाट्यावरील वळणाच्या रस्त्यावर ही धक्कादायक घटना बुधवारी रात्री सात वाजताच्या सुमारास घडली. यामध्ये सेनगाव तालुक्यातील कवरदडी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक लिंबाराव कुंदर्गे (वय ४२) यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. तर यांच्यासोबत असलेले अन्य दोन जण गंभीर जखमी झाले. त्यांना पुढील उपचारासाठी हिंगोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान लिंबाराव कुंदर्गे यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व आई असा त्यांचा परिवार आहे. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर व कवरदडी गावावर शोककळा पसरली आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: Accident on Risod road, teacher dies on the spot, two seriously injured hingoli news