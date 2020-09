हिंगोली : परभणी येथील कोवीड सेंटरमधून पळालेला आरोपी बासंबा पोलिसांनी पकडला

हिंगोली : परभणी येथील कोवीड सेंटर मधून पळालेल्या खूनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी विकास गोविंदपुरे यास हिंगोली तालुक्यातील पारडा शिवारातून बासंबा पोलिसांच्या पथकाने बुधवारी (ता. दोन ) सकाळी अटक केली असुन आता त्याला परभणी पोलिसांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे . हिंगोली तालुक्यातील पारडा शिवारात सात महिन्यापुर्वी जादूटोणा करण्याच्या कारणावरून शंकर अलझेंडे यांचा खून झाला होता . या प्रकरणी बासंबा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता . बासंबा पोलिसांच्या पथकाने विकास गोविंदपुरे , बाळू तोरकड , विकास तोरकड यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली होती . तेव्हा पासून विकास गोविंदपुरे हा परभणीच्या कारागृहात होता. दरम्यान, त्याला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे त्यास कोवीड सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले होते. हेही वाचा - हिंगोली : कोरोनाने बदलली जीवनपद्धती,कवितेतून सादरीकरण अन्य दोघे जण फरार मात्र संधीचा गैरफायदा घेत विकास गोविंदपुरे व अन्य दोघे जण फरार झाले होते . या प्रकरणाची माहिती परभणी पोलिसांनी बासंबा पोलिसांना दिली अधिक्षक योगेशकुमार, अप्पर पोलिस अधिक्षक यशवंत काळे, उपाधिक्षक रामेश्वर बैंजने यांच्या मार्गदर्शनाखाली बासंबा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश मलपिल्लु , सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक मगन पवार यांच्या पथकाने मंगळवारी ( ता. एक ) सायंकाळ पासून पारडा शिवारात शोध मोहिम सुरु केली होती. परभणी पोलिसांच्या हवाली केले जाणार त्यानंतर बुधवारी सकाळी तो एका शेतात लपून बसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर पोलिसांनी टाकलेल्या वेढ्यात तो अडकला . व तो पोलिसांच्या हवाली झाला . त्याला कोरोनाची लागण असल्याने पोलिसांनी त्यास सामाजिक अंतर पाळत अटक केली आहे. त्याला परभणी पोलिसांच्या हवाली केले जाणार असल्याचे बासंबा पोलिसांनी सांगितले.

