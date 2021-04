हिंगोली : कला ही मुलांना स्वतः च्या पायावर उभं करते- चित्रकार शिवराज जगताप

वसमत (जिल्हा हिंगोली) : सध्याच्या काळात तुम्हाला तुमची कलाच टिकवून ठेवू शकते. ज्याला चांगल गायन, चांगलं वादन येतं, चांगली चित्र काढता येतात, घर नीटनेटके ठेवता येत, झाडं लावून ती जगविण्यासाठी छंद लागतो त्यांना कोरोनाच काय कुठलाही रोग आला तर त्यांच्या शरीरात आपोआप अँटिबॉडीज तयार होतात आणि त्या रोगविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांचं शरीर साथ देत असत म्हणून आपल्या आवडीची एखादी तरी कला आपण जोपासली पाहिजे असे मत चित्रकार शिवराज जगताप यांनी व्यक्त केल. चित्रांतील डोळे हे चित्रकाराला बोलले पाहिजे एव्हढी कला माणसाला तल्लीन करीत असते. कोणतीही कला तिची जोपासना केली की ती जमते. फक्त आवड निर्माण करा, चित्रकला ही तर जिवंत माणसाला समाधिस्त बनवीत असते, तुम्हाला एखादं चित्र मला जमलं नाही, मला जमत नाही, असं म्हणू नका आपण पहिल्यांदा काढलेलं एखादं चित्र आता खूप दिवसांनंतर, खूप वर्षानंतर पाहिलं तर आपल्याला हसू येत. मीही तसाच होतो आज माझे चित्र चीन , जपान, थायलंडच्या अनेक म्युझियममध्ये लागले आहेत. कोण आहेत शिवराज जगताप चित्रकार



चित्रप्रदर्शनात सहभाग- ग्रीस, पोलंड, फ्रांस, तुर्की, दुबई ,कॅलिफोर्निया, चायना इ. चायना येथील जगप्रसिद्ध झियान म्युझियममध्ये तीन चित्रांचा समावेश. ते स्वतःआंतरराष्ट्रीय वॉटर कलर सोसायटी सदस्य आहेत.

कष्ट माणसाला खूप मोठे करतात त्याला प्रेरना देत चला सुरुवात साधी आणि छोटी असली पाहिजे.



मुलं भविष्यातील अनेक मोठं- मोठाली कलावंत होतील आणि आनंदी जीवन जगतील असा मला विश्वास आहे. या ऑनलाइन चित्रकला छंद वर्गासाठी तंत्रज्ञ म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक गोविंद दळवी यांनी काम पाहिले. या ऑनलाईन चित्रकला छंद वर्गासाठी शाळेमधून जवळपास दीडशे विध्यार्थी सहभागी झाले होते. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



