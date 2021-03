हिंगोली : बसवर दगडफेक प्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल

हिंगोली : राज्य परिवहन मंडळाच्या बिलोली ते अकोला जाणाऱ्या बसवर अज्ञात व्यक्तीने समोरील काचावर दगड फेकून पंधरा हजार रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी बस चालकाच्या फिर्यादीवरून गुरुवारी ( ता. चार ) रात्री उशिरा शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. या बाबत माहिती अशी की, नांदेड जिल्ह्याची बिलोली ते अकोला बस क्रमांक ( एमएच १४ बीटी ३०५०) बिलोली आगराची बस गुरुवारी (ता. चार) सायंकाळी हिंगोली येथील बसस्थानककडे जात असताना शहरातील तापडिया इस्टेट गेटसमोर आली असताना समोरून एक अनोळखी व्यक्तीने दारूच्या नशेत विनाकारण बसवर दगड फेकून समोरील काचेचे नुकसान केले. यात सुमारे पंधरा हजाराचे नुकसान झाल्याचे चालकाने सांगितले. त्या व्यक्तीस बसमध्ये बसवून थेट चालकाने गाडी पोलिस ठाण्यात आणून लावली. पोलिसांनी त्यास नाव गाव विचारले असता त्याने गौतम गोविंदा मोरे राहणार वाशिम असे नाव सांगितले.सादर व्यक्तीने बसवर दगड मारून बसचे अंदाजे पंधरा हजार रुपयांचे नुकसान केल्या प्रकरणी चालक दत्तात्रय घुगे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: A case has been registered against one for throwing stones at a bus