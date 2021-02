हिंगोली : जिल्ह्यात पाच हजारपेक्षा अधिक योध्यांना कोरोना लसीकरण

हिंगोली : जिल्ह्यात दोन टप्प्यात १२ हजार १५० कोरोनाची लस उपलब्ध झाल्यानंतर टप्प्याटप्याने लसीकरण सुरु आहे. ता. १३ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यातील पाच हजार ५० योद्धांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या परीचारीका वसतीगृहात एक हजार ८०७, कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयात एक हजार १३०, वसमत उपजिल्हा रुग्णालयात ७७६, औंढा नागनाथ ग्रामीण रुग्णालयात ५५२, सेनगाव ग्रामीण रुग्णालयात ३९९, गोरेगाव प्राथमीक आरोग्य केंद्रात २१०, हट्टा आरोग्य केंद्रात १३२, शिरड शहापूर केंद्रात ४४ अशा एकूण पाच हजार ५० योद्धांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले आहे. शनिवारी १८७ योद्ध्यांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. बारा हजार १५० लस टप्याटप्याने योद्ध्यांना दिली जाणार आहे. हेही वाचा - नांदेड : शेतकऱ्यांनी कृषी धोरणाचा लाभ घेवून विजबील थकबाकीतून मुक्त व्हावे- उपकार्यकारी अभियंता कादरी ४३ रुग्णांवर उपचार चालु आहेत आणि ५८ रुग्णांचा आतापर्यंत मृत्यु झाला दरम्यान, रविवारी ( ता. १४) जिल्ह्यात नव्याने पाच रुग्ण आढळून आले आहेत. सहा रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आढळलेले पाच रुग्ण आरटीपीसीआर टेस्टमध्ये आढळून आले आहेत. सहा रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्याला सुट्टी देण्यात आली. आजपर्यंत जिल्ह्यात एकुण तीन हजार ८११ रुग्ण झाले आहेत. त्यापैकी तीन हजार ७१० रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना सुट्टी देण्यात आली. आजघडीला एकूण ४३ रुग्णांवर उपचार चालु आहेत आणि ५८ रुग्णांचा आतापर्यंत मृत्यु झाला. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

