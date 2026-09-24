Hingoli Cotton Crop: रसशोषक किडी, ‘दहिया’चा प्रादुर्भाव;कपाशी उत्पादक चिंतेत; बोंडधारणेत किडी-रोगांचा फटका

हिंगोली, : मोठ्या आशेने जोपासलेल्या कपाशीच्या पिकावर ऐन बोंडधारणेच्या टप्प्यात रसशोषक किडी अन् ‘दहिया’ रोगाने आक्रमण केले आहे. पावसाची उघडीप, त्यानंतरचे दमट-ढगाळ वातावरण किडी-रोगाच्या वाढीस पोषक ठरत आहे. त्यामुळे कपाशीची पाने वाकडी होणे, डाग पडणे, पांढरट थर दिसणे व झाडांची वाढ खुंटणे अशी स्थिती अनेक शेतांमध्ये आहे.वाढता उत्पादन खर्च, महागड्या फवारण्या आणि त्यात रोग-किडींचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. ऐन बोंडधारणेच्या काळात पिकाला रोग-किडींचा विळखा पडल्याने उत्पादन घटण्याची भीती असून, हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचे काय होणार याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. किडे पानांतील रस शोषत असल्याने पाने वाकडी होत असून त्यावर डाग पडत आहेत. त्यामुळे झाडांची वाढ खुंटत आहे. .त्यातच पानांवर पांढरट थर दिसू लागल्याने दहिया रोगानेही डोके वर काढले आहे. रोगामुळे पाने सुकून गळण्याची भीती असून, बोंडधारणेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच वाढलेल्या खत, औषध, मजुरीच्या खर्चात आता फवारण्यांचा अतिरिक्त खर्च वाढला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक रोग-किडींच्या तावडीत सापडल्याने उत्पादन घटण्याची चिंता कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना सतावत आहे..उत्पादन खर्चाचा वाढला भारकपाशीसाठी मशागत, बियाणे, लागवड, खते, तणनियंत्रण, मजुरीवर आधीच मोठा खर्च झाला आहे. पीक हातात येईपर्यंत एकरी खर्चाचा आकडा आधीच फुगलेला असताना, आता रसशोषक किडी आणि दहियाच्या प्रहारामुळे अतिरिक्त फवारण्यांचा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी मारला गेला आहे. बाजारभावातून हा वाढीव उत्पादन खर्च वजा केल्यावर प्रत्यक्षात हातात काय उरणार, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत..दमट, ढगाळ हवामानाचा फटकासतत बदलणारे हवामान, पावसात पडलेली उघडीप आणि हवेतील वाढलेली आर्द्रता यामुळे रसशोषक किडी व दहिया रोगाला पोषक वातावरण मिळाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारात कोणतेही औषध आणून फवारण्या करण्याऐवजी पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कृषितज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच योग्य कीटकनाशकांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.