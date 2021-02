हिंगोली जिल्ह्यात २९ शेतकरी कृषीपंपाच्या थकबाकीतुन मुक्त

हिंगोली : ऊर्जा विभागाच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यभरात सुरू करण्यात आलेले महाकृषी ऊर्जा अभियान २०२० हे शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी देणारे ठरत आहे . या अभियानाच्या माध्यमातून संधीचा फायदा घेत हिंगोली जिल्ह्यातील २९ कृषिपधारक शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षापासून थकीत असलेले वीजबील एकरकमी भरून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विजपुरवठयाच्या विविध अडचणींचा अभ्यास करून शेतकयांना शाश्वत शेती करता यावी या उद्देशाने या नवीन अभियानाची सुरवात करण्यात आली आहे . उपविभागातील या अभियानांतर्गत ३० मीटरच्या आत उपविभागातील असलेल्या सर्व कृषीग्राहकांना तात्काळ वीज जोडणी देण्यात येणार आहे . तसेच ज्या कृषीपंप अर्जदाराचे अंतर लघुदाब वाहिनीच्या २०० मीटरच्या आत आहे व रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता भरत उपलब्ध आहे अशा नवीन कृषीपंप ग्राहकांना तीन महिण्याच्या आत नवी गोडणी देण्यात येईल , २०० ते ६०० मीटरच्या आत असलेल्या कृषीग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणालीचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. नवीन वीज जोडणीसोबतच कृषीपंप वीज देयक सवलत धोरण राबविले जात आहे . वर्षापुर्वीच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या कृषीपंप थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच पाच वर्षापर्यंतच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या थकबाकी वरील संपुर्ण बिलंब आकार माफ होईल तसेच व्याजदरात सवलत देण्यात येईल. त्यामुळे थकबाकीदार कृषीपंप ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घेवून अख्ये गाव थकबाकी मुक्त करावे असे अभियान महावितरणच्या वतीने गावोगावी राबवून जात आहे. अभियाना अंतर्गत वीजजोडणीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी तसेच थकबाकीदार शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करण्यासाठी थकीत रकमेवरील विलंब आकार माफ व व्याजामध्ये सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे या अभियानाचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घेण्याचे आवाहन हिंगोली मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव यांनी केले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

