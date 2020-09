जिल्ह्यात नवे ३४ कोरोना रुग्ण; तर २४ रुग्ण बरे झाल्याने डिस्चार्ज

हिंगोली : जिल्ह्यात आज ३४ नवीन कोरोना बाधित रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किशोरप्रसाद श्रीवास यांनी शनिवारी दिली आहे. आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार वसमत परिसरातील पाच रुग्ण रॅपीड अँटीजन टेस्ट द्वारे, तर हिंगोली परिसर १९ व्यक्ती, वसमत परिसर ९ व्यक्ती व कळमनुरी परिसर १ व्यक्ती आरटीपीसीआर टेस्टद्वारे पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तर आज २४ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आयसोलेशन वार्डमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांपैकी ११ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ऑक्सिजन सुरु आहे. तर चार रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर असल्याने त्यांना बायपॅप मशीनवर ठेवण्यात आले आहे. असे एकूण १५ रुग्णांची सद्य:स्थितीत प्रकृती चिंताजनक असून तज्ज्ञ डॉक्टरामार्फत त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. जिल्ह्यात एकूण एक हजार ६४९ रुग्ण झाले आहे. त्यापैकी एक हजार ३८४ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात एकूण २४५ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच कोरोनामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत २० व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक किशोरप्रसाद श्रीवास यांनी सांगितले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Hingoli district 34 new corona patients have reported positive