मराठवाडा

Hingoli District Earthquake : हिंगोली जिल्ह्याला पुन्हा भूकंपाचा धक्का, रिश्टर स्केलवर २.९ तीव्रतेची नोंद

हिंगोली जिल्ह्यात भूकंपाचे सत्र सुरूच असून, गुरूवारी (ता. १५) पहाटे ४:५८ वाजता भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला.
Hingoli District Earthquake

Hingoli District Earthquake

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली - जिल्ह्यात भूकंपाचे सत्र सुरूच असून, गुरूवारी (ता. १५) पहाटे ४:५८ वाजता भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता २.९ इतकी नोंदवण्यात आली. वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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