Hingoli District Earthquake : हिंगोली जिल्ह्याला पुन्हा भूकंपाचा धक्का, रिश्टर स्केलवर २.९ तीव्रतेची नोंद

हिंगोली - जिल्ह्यात भूकंपाचे सत्र सुरूच असून, गुरूवारी (ता. १५) पहाटे ४:५८ वाजता भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता २.९ इतकी नोंदवण्यात आली. वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..कळमनुरी तालुक्यातील दांडेगाव आणि परिसरातील गावांमध्ये या भूकंपाचा धक्का अधिक जाणवला. तसेच वसमत तालुक्यातील खापरखेडा परिसरातही भूगर्भातून आवाज येत धक्का बसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पहाटेच्या वेळी अचानक जाणवलेल्या या धक्क्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले..मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सातत्याने भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत असल्याने या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. दरम्यान, या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नसल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली आहे. भूकंपाचे वारंवार जाणवणारे धक्के लक्षात घेता नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..१२ दिवसांत दुसरा धक्काविशेष म्हणजे, याच महिन्यात ३ ऑक्टोबर रोजी एकाच दिवशी भूकंपाचे दोन धक्के जाणवल्याने जिल्हा हादरला होता. त्यानंतर पुन्हा १५ ऑक्टोबर रोजी भूकंपाचा धक्का जाणवल्याने नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.