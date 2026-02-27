Hingoli Crime: एक लाखाच्या बदल्यात अडीच लाखांच्या बनावट नोटा; कनेरगाव नाका येथे दोन जणांना अटक, मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता

कनेरगाव नाका, (जि. हिंगोली) : एक लाख रुपयांच्या बदल्यात बनावट अडीच लाख रुपयांच्या नोटा देणाऱ्या दोघांना सिनेस्टाईल पाठलाग करत पोलिसांनी अटक केली. बुधवारी (ता. २५) रात्री १० ते ११च्या सुमारास हिंगोली तालुक्यातील कनेरगाव नाका शिवारातील राष्ट्रीय महामार्गावर ही घटना घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लिंगापूर (जि. नांदेड) येथील अंतेश्वर भुसारे यांना खामगाव येथील लखन बजाज व विजय ठाकूर यांनी एक लाख रुपयांच्या खऱ्या नोटांच्या बदल्यात अडीच लाख रुपयांच्या बनावट नोटा देण्याचे अमिष दाखवले..त्यासाठी कनेरगाव नाका येथील गोरेगाव टी पॉइंट जवळील उड्डाणपुलाखाली येण्याचे सांगितले. त्यानुसार भुसारे बुधवारी (ता. २५) रात्री तेथे गेले. तेथे कारमध्ये आरोपींनी यांनी अंतेश्वर यांच्यासोबत डील करण्यास सुरवात केली. या प्रकाराची माहिती पोलिसांना आधीच मिळाली होती. त्यानुसार बासंबा पोलिस चौकीचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांचे वाहन आल्याचे लक्षात येताच आरोपींनी पोलिसांच्या वाहनाला हुलकावणी देत आधी वाशीमकडे व नंतर चिंचपुरीकडे पळ काढला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना चिंचपुरी जवळ पकडले. त्यांच्याकडून चार मोबाइल व भारतीय बच्चोंकी बँक असे नमूद असलेल्या खोट्या नोटांच्या बंडलासह रोख एक लाख रुपये, एक चारचाकी गाडी, असा एकूण १३ लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला..महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील चोर्ला घाटात 400 कोटींच्या नोटांची लूट; रिअल इस्टेट एजंटचं अपहरण करून मारहाण, नाशिक कनेक्शन उघड.आरोपींनी यापूर्वीही केली आहे फसवणूकअंतेश्वर भुसारे यांच्या फिर्यादीवरून बासंबा पोलिस चौकीमध्ये बजाज व ठाकूर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या दोन आरोपींनी यापूर्वीही नांदेड जिल्ह्यातील लिंगापूर येथील काही जणांची बनावट नोटा देऊन फसवणूक केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने पोलिसांनी तपास सुरू केला असून बनावट नोटांचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.