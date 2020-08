हिंगोली : डॉक्टरवर कारवाईसाठी पित्याचे जिल्हा कचेरीसमोर उपोषण

हिंगोली : चुकीची औषधी देऊन मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या डॉक्टरवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून समिती मार्फत तातडीने चौकशी करून वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मयत मुलाच्या पित्याने शुक्रवारी (ता. २८) जिल्हाकचेरी समोर उपोषण सुरू केले आहे. याबाबत मयत मुलाच्या वडील अनिल खंदारे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, सार्थक हॉस्पिटल येथे माझ्या मुलाला डेंग्यू आजार झाल्याने १४ मार्च रोजी भरती केले होते, मात्र डॉक्टरांनी दोन्ही तपासण्या न करता एकच रक्ताची तपासणी केली आणि दुसऱ्या दिवशी१५ मार्च रोजी डेंग्यूची तपासणी केली. रक्त तपासणी अहवालानुसार डॉक्टरांनी औषधी सुरु केली. मात्र या औषधी ने काहीच फरक न पडता पुन्हा तब्येत बिघडत चालली होती. हेही वाचा - हिंगोली : अंतरजिल्हा बदल्यात ५४ गुरुजी हिंगोलीत हजर मुलाचा १६ मार्च रोजी मृत्यू झाला अनिल खंदारे यांनी नांदेडला जाऊद्या अशी विनंती केली असता ,डॉक्टरने येथेच उपचार करू असे सांगितल्याने मुलावर येथे उपचार सुरु केले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुलाला हृदयाचा त्रास असल्याने तातडीने नांदेडला हलविण्याचे डॉक्टरांनी सांगितले त्यानुसार खंदारे यांनी रुग्णवाहिका बोलावून डॉक्टरने रेफर लेटर दिल्या प्रमाणे नांदेड येथील खाजगी रुग्णालयात नेत असताना उलट्या, सुरू झाल्या, रात्री रुग्णालयात डॉक्टरांनी तपासणी सुरु केली असता, मुलाचा १६ मार्च रोजी मृत्यू झाला. माझ्या मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या डॉक्टरवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून वैद्यकीय समितीकडून चौकशी करावी या मागणीसाठी अनिल खंदारे यांनी उपोषण सुरू केले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

