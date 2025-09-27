मराठवाडा

Hingoli Flood Alert: धाडस करू नका, घराबाहेर जाऊ नका; मुसळधार पावसामुळे वसमत औंढा तालुक्यात पूरस्थिती गंभीर : आमदार नवघरेचां इशारा

Flood Alert: औंढा तालुक्यात पूर परिस्थिती गंभीर झाली असून नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी घराबाहेर न पडता सुरक्षित ठिकाणी थांबावे मी प्रशासनाच्या संपर्क असून प्रत्येक गावात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मदतीसाठी गावातच थांबावे असे आवाहन आमदार राजू नवघरे यांनी दैनिक सकाळच्या माध्यमातून केले आहे.
Hingoli Flood Alert

Hingoli Flood Alert

sakal

पंजाब नवघरे
Updated on

पंजाब नवघरे

हिंगोली : वसमत,औंढा तालुक्यात पूर परिस्थिती गंभीर झाली असून नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी घराबाहेर न पडता सुरक्षित ठिकाणी थांबावे मी प्रशासनाच्या संपर्क असून प्रत्येक गावात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मदतीसाठी गावातच थांबावे असे आवाहन आमदार राजू नवघरे यांनी दैनिक सकाळच्या माध्यमातून केले आहे.

Loading content, please wait...
Hingoli
rain
water
Farmer
village
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com