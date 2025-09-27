Hingoli Flood Alert: धाडस करू नका, घराबाहेर जाऊ नका; मुसळधार पावसामुळे वसमत औंढा तालुक्यात पूरस्थिती गंभीर : आमदार नवघरेचां इशारा

पंजाब नवघरे हिंगोली : वसमत,औंढा तालुक्यात पूर परिस्थिती गंभीर झाली असून नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी घराबाहेर न पडता सुरक्षित ठिकाणी थांबावे मी प्रशासनाच्या संपर्क असून प्रत्येक गावात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मदतीसाठी गावातच थांबावे असे आवाहन आमदार राजू नवघरे यांनी दैनिक सकाळच्या माध्यमातून केले आहे..वसमत औंढा तालुक्यात शुक्रवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. शनिवारी पहाटे देखील जोरदार पाऊस झाला यामुळे वसमत तालुक्यातील अनेक गावचे रस्ते बंद झाले आहेत. शेत शिवारात पाणी गेले आहे. .पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या गुराढोरांची काळजी घेऊन सुरक्षित स्थळी थांबावे, कोणीही पुराच्या पाण्यात जाण्याची धाडस करू नये ग्रामस्थांनी देखील आपल्या घरीच थांबावे..गाव पातळीवर असलेल्या कार्यकर्त्यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीसाठी गावाबाहेर न जाता गावातच थांबून मदत करावी, वसमत औंढा सह आणि भागातील आपले कार्यकर्ते मदतीसाठी तयार आहेत काही अडचण आल्यास संपर्क करावा असे आवाहन आमदार नवघरे यांनी केली आहे..Latur Rain Update: मांजरा अन् तेरणा नदीला पुन्हा पूर; दोन्ही नद्यानी धोक्याची पातळी ओलांडली, रात्रभर संततदार, मुसळधार पाऊस.आमदार नवघरे दोन दिवसापासून मतदार संघात नुकसानीची पाहणी करत आहेत आजही त्यांनी नुकसानग्रस्त भागाला भर पावसात भेटी दिल्या. तहसीलदार जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्य शासनाच्या संपर्कात असून सर्व प्रशासन देखील पूरग्रस्त भागात अलर्ट ठेवले आहे असे देखील नवघरे यांनी सांगितले. काही अडचण आल्यास माझ्याशी तात्काळ संपर्क साधा असेही त्यांनी दैनिक सकाळ च्या माध्यमातून सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.