Hingoli News: उन्हाच्या झळांवर ग्रीन शेडनेटचा पर्याय; शेती, नर्सरी, घरांच्या गच्चीवर वापर वाढला; दरात मोठी वाढ

हिंगोली: यंदा मार्चच्या सुरवातीपासूनच उन्हाची तीव्रता वाढल्याने बाजारात ग्रीन शेडनेटला मोठी मागणी वाढली आहे. शेतकरी, नर्सरीचालक तसेच घरांच्या गच्चीवर सावलीसाठी नागरिकांकडून ग्रीन नेटचा वापर वाढत असल्याने विक्रेत्यांकडे ग्राहकांची गर्दी होत आहे. मागणी वाढल्यामुळे या नेटच्या दरातही तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले..उष्णतेच्या झळांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी सर्वत्र शेडनेटचा वापर वाढला असून, विशेषतः कोवळ्या रोपांना थेट सूर्यकिरणांपासून वाचविण्यासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जात आहे. गेल्या काही दिवसांत तापमानाचा पारा चढल्याने नागरिकांसह शेतकरीही उष्णतेपासून पिकांच्या बचावासाठी विविध उपाययोजना करताना दिसत आहेत..शहरासह ग्रामीण भागात घरांच्या गच्चीवर, बाल्कनीत, पार्किंगमध्ये तसेच अंगणात ग्रीन शेडनेट लावले जात आहे. वरच्या मजल्यांवरील घरांमध्ये थेट सूर्यकिरणे येत असल्याने उष्णता कमी करण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरत आहे. तसेच कुंड्यांतील शोभेची झाडे, भाजीपाला, फुलझाडे आणि फळबागांचे संरक्षण करण्यासाठीही याचा वापर वाढला आहे..नर्सरी व्यावसायिक, पॉलीहाऊसधारक आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन नेट खरेदी करत आहेत. ५०, ७५ व ९० टक्के सावली देणारे विविध प्रकार बाजारात उपलब्ध असून, ५० टक्के नेटला सर्वाधिक मागणी आहे. एप्रिल-मेमधील वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..रंगीतपेक्षा ग्रीन नेटला पसंतीबाजारपेठेत तीन ते चार प्रकारांत नेट उपलब्ध आहेत. हिरवे-पिवळे, निळे-पांढरे, पिवळे-लाल पट्ट्यांच्या डिझाइनमध्ये रंगीबेरंगी शेडनेट उपलब्ध आहेत. जवळपास ५०, ७० ते ९० टक्के घराच्या छतावर पडणारे ऊन आणि त्यामुळे घरात होणारी उष्णता कमी करण्याची क्षमता या नेटमध्ये आहे. यात ग्रीन नेटला ग्राहकांची अधिक पसंती आहे.ग्रीन नेटचे दर५० टक्के ग्रीन नेट : १८ ते २२ रुपये प्रतिमीटर७५ टक्के ग्रीन नेट : २२ ते २८ रुपये प्रतिमीटर९० टक्के ग्रीन नेट : ३० ते ३८ रुपये प्रतिमीटर."दिवसागणिक तापमानात वाढ होत आहे. सूर्य किरणांचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी ग्रीन शेडनेटचा वापर होतो. यामुळे नर्सरी, घरांबरोबरच जनावरांच्या गोठ्यावरही हे हिरवे नेट लावण्यात येत आहे."- मोतीराम कोरडे, शेतकरी, लहान (ता. वसमत).