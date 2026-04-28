Hingoli News: उन्हाच्या तडाख्याने शहरातील मैदाने पडली ओस; ​बैठ्या खेळांकडे मुलांचा कल; मोबाइल गेम्ससह घराघरांत रंगतोय कॅरमचा डाव

हिंगोली: तालुक्यात सध्या उन्हाचा पारा ४० अंशांच्या पार गेल्याने संपूर्ण शहर व ग्रामीण भाग अक्षरशः होरपळून निघत आहे. या तीव्र उष्णतेचा फटका शालेय विद्यार्थ्यांना आणि सुट्यांचा आनंद घेणाऱ्या तरुणाईला बसला आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील शाळांची मैदाने वाढत्या उष्णतेमुळे दुपारच्या वेळी पूर्णपणे ओस पडत असून, घरीच बैठ्या खेळांकडे चिमुकल्यांचा कल असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..एप्रिल महिन्याच्या मध्यापासूनच सूर्याने आग ओकायला सुरवात केल्याने सकाळी दहापासूनच उन्हाचे चटके जाणवू लागतात. सायंकाळी सहापर्यंत गरम झळा वाहत असल्याने मैदाने खेळाडूंअभावी ओस पडली आहेत.केवळ सकाळी आणि सायंकाळी थोड्याफार प्रमाणात मुले दिसतात. जे मैदान पूर्वी क्रिकेट, व्हॉलीबॉल आणि धावपटूंनी गजबजलेले असायचे, तिथे आता दुपारच्या वेळी शांतता पसरलेली असते.."आम्ही दरवर्षी सुटीत मैदानावर क्रिकेट खेळायचो. पण, यंदा ऊन इतके वाढले आहे, की घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आता आम्ही मित्र एकत्र जमून घरातच कॅरम खेळतो किंवा वाचन करतो."- तेजस पांडुरंग वाघमारे, विद्यार्थी, वर्ग आठवी, चेरा"उन्हामुळे मैदानावरची माती तापलेली असते, ज्यामुळे पायांना चटके बसतात. तसेच सकाळी दहापासूनच उन्हाचे चटके बसत असून, सायंकाळी सहापर्यंत ऊन जाणवते. त्यामुळे घराबाहेर जात नाही. घरीच गोष्टीची पुस्तके वाचतो."- रुद्रा संजय माने, विद्यार्थी, वर्ग दुसरा, चेरा.आरोग्य विभागाचा इशारावाढत्या तापमानामुळे डिहायड्रेशन आणि उष्माघाताचा धोका वाढला आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना आणि विशेषतः मुलांना दुपारच्या वेळी (दुपारी १२ ते ४) कडक उन्हात शारीरिक श्रम टाळण्याचे आवाहन केले आहे. जास्त प्रमाणात पाणी पिणे आणि सुती कपड्यांचा वापर करणे आरोग्यासाठी हितावह असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे..मोबाइलचा वाढता वापर चिंताजनकशहर व ग्रामीण भागातील मुलांना मोबाइलचे चांगलेच व्यसन जडल्याचे चित्र आहे. उन्हाच्या तडाख्याने एकीकडे घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे, तर दुसरीकडे पुस्तक वाचनाऐवजी मुले मोबाइलवर गेम खेळणे किंवा तासनतास रील्स पाहण्यात गुंतल्याचे दिसतेय. त्यामुळे मुलांना मैदानी खेळ व वाचनाची गोडी निर्माण करण्याचे शिक्षक व पालकांसमोर मोठे आव्हान आहे..मंदिराचा आधारग्रामीण भागात दुपारच्यावेळी अनेकांची पत्र्याची घरे भट्टीसारखी तापतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसह मुले झाडाच्या सावलीत अथवा मंदिराचा उन्हापासून बचावासाठी आधार घेताना दिसत आहेत.