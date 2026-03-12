Hingoli News: पऱ्हाट्यांच्या फासात जाळून घेत शेतकऱ्याने संपवले जीवन

कळमनुरी : शेतामधील सततची नापिकी, बँकेचे कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत सापडलेल्या तालुक्यातील साळवा येथील शेतकरी दत्तराव माखणे यांनी मंगळवारी (ता. १०) रात्री स्वतःच्या शेतात कापसाच्या पऱ्हाट्यांच्या फासाला आग लावून त्यात जाळून घेत आत्महत्या केली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, साळवा येथील दत्तराव दिगंबर माखणे (वय ४८) यांची गावालगतच अडीच एकर शेती आहे. मात्र, मागील काही दिवसांपासून ते शेतीमधील सततची नापिकी व बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करावी या चिंतेत होते..Malegaon Crime : मालेगावात गुन्हेगारीचा सुळसुळाट! किरकोळ वादातून तरुणाचा खून.दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास दत्तराव शेताकडे जातो म्हणून घरातून निघाले. मात्र, बराच वेळ झाल्यानंतरही ते परतले नाही. रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्यांचा मुलगा ओम माखणे मित्राला घेऊन वडिलांचा शोधात शेताकडे गेला..त्यांना शेतामध्ये रचून ठेवलेल्या कापसाच्या पऱ्हाट्यांच्या फासाला आग लागल्याचे निदर्शनास आले. तेथून काही अंतरावर वडिलांचा मोबाइल, पाण्याची बॉटल व चप्पल आढळून आली. त्याने तातडीने घटनेची माहिती कुटुंबातील सदस्यांना दिली..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.याबाबत कळमनुरी पोलिसांना माहिता मिळताच पोलिस निरीक्षक प्रेमप्रकाश माकोडे, कर्मचारी दिलीप पोले, रामा शेळके, शिवाजी देमगुंडे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांना आगीमध्ये जळालेल्या अवस्थेत दत्तराव यांचा मृतदेह आढळून आला. प्रशासनाकडून घटनास्थळीच शवविच्छेदन करण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.