Hingoli Fire Tragedy : हिंगोलीत फटाक्यांच्या गोदामाला भीषण आग; महिला आणि मुलासह दोघांचा मृत्यू, नगर परिषदेचे कर्मचारी गंभीर भाजले!

हिंगोली : हिंगोली शहरातील मारवाडी गल्लीतील दाट रहिवासी वस्तीमध्ये फटाक्यांच्या गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत एका महिलेसह लहान मुलाचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, आगीत अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झालेली हिंगोली नगर परिषदेची अग्निशमन गाडीच (बंब) आगीच्या विळख्यात सापडून जळून खाक झाली. यात कर्तव्यावर असलेले हिंगोली नगर परिषदेचे कर्मचारी गंभीररीत्या होरपळले असून त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या महाभीषण दुर्घटनेने संपूर्ण हिंगोली शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..स्फोटांचे सत्र अन् नगर परिषदेचा बंब जळालामिळालेल्या माहितीनुसार, मारवाडी गल्लीतील एका घरात बेकायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांचा साठा करून ठेवण्यात आला होता. या फटाक्यांनी अचानक पेट घेतल्याने सलग कानठळ्या बसवणारे स्फोट सुरू झाले. आगीने काही मिनिटांतच रौद्ररूप धारण करत परिसरातील पाच घरे भस्मसात केली. घटनेची माहिती मिळताच हिंगोली नगर परिषदेचे अग्निशमन कर्मचारी बंबासह घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, आग विझवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच फटाक्यांच्या भीषण स्फोटांमुळे नगर परिषदेच्या अग्निशमन गाडीनेही पेट घेतला. यात कर्तव्यावर असलेले नगर परिषदेचे कर्मचारी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून गंभीर भाजले. जखमी कर्मचाऱ्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..महिला आणि बालकाचा अंत; ढिगाऱ्याखाली शोधकार्यया महाभीषण आगीत घरात अडकलेली एक महिला आणि एका लहान मुलाचा जागीच होरपळून मृत्यू झाला. ढिगाऱ्याखालून या दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, ढिगाऱ्याखाली आणखी काही नागरिक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या दुर्घटनेत अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत..आमदार संतोष बांगर घटनास्थळी; नागरिकांत तीव्र संतापघटनेचे वृत्त समजताच शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आमदार बांगर यांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आगीत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, दाट लोकवस्तीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांचा बेकायदा साठा करणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी संतप्त मागणी स्थानिक नागरिकांमधून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.