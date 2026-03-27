Hingoli News: उन्हाळी शेतीला ‘मल्चिंग’चा मिळाला आधार; कमी खर्चात वाढते उत्पादन; शासनाकडून मिळते हेक्टरी १६ हजार अनुदान

हिंगोली: उन्हाळी पिकांमध्ये पाण्याची बचत, तणांवर नियंत्रण आणि उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी शेतकरी मल्चिंग पेपर व ठिबक सिंचनासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. उसाचा चालू गळीत हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपल्यामुळे पूर्वहंगामी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत आहे..कृषी विभागामार्फत आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मल्चिंग पेपर खरेदीसाठी हेक्टरी १६ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. उन्हाळ्यातील शेतीतील अडचणींवर मात करण्यासाठी हे तंत्र प्रभावी ठरत आहे. या पद्धतीत ठिबक सिंचन अनिवार्य असल्याने पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर होतो. आवश्यक तेवढेच पाणी थेट पिकांच्या मुळांपर्यंत पोचते..त्यामुळे बाष्पीभवन कमी होऊन पाण्याची मोठी बचत होते. मल्चिंग पेपरमुळे तणांची वाढ कमी होते. परिणामी, तणनाशके व इतर खर्च घटतो. तसेच तीव्र उन्हामुळे रोपांवर येणारा ताण कमी होऊन बुरशीजन्य रोगांनाही आळा बसतो..या योजनेचा लाभ जास्तीत-जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित असून, एका कुटुंबातील एकाच शेतकऱ्याला तो मिळतो. अर्ज ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने जवळच्या कृषी कार्यालयात करता येतो.."मल्चिंग'वर पिके घेतल्याने पाण्याची बचत होते. तणांचा बंदोबस्त होत असल्याने भांगलणीचा खर्च वाचतो. उत्पादनात वाढ होते. कृषी विभागामार्फत हेक्टरी १६ हजार रुपये अनुदान दिले जाते."- तालुका कृषी अधिकारी, वसमत.