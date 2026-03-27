मराठवाडा

Hingoli News: उन्हाळी शेतीला ‘मल्चिंग’चा मिळाला आधार; कमी खर्चात वाढते उत्पादन; शासनाकडून मिळते हेक्टरी १६ हजार अनुदान

Mulching Supports Summer Crops in Hingoli: मल्चिंगमुळे पाण्याची बचत, तणांवर नियंत्रण आणि उत्पादन वाढीस मदत होते. कृषी विभाग हेक्टरी १६ हजार रुपये अनुदान देत आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगोली: उन्हाळी पिकांमध्ये पाण्याची बचत, तणांवर नियंत्रण आणि उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी शेतकरी मल्चिंग पेपर व ठिबक सिंचनासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. उसाचा चालू गळीत हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपल्यामुळे पूर्वहंगामी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत आहे.

Loading content, please wait...
