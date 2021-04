हिंगोली : तीन महिण्यापासून वेतन मिळाले नसल्याने नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा काळ्या फिती लाऊन निषेध

हिंगोली : येथील नगरपालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मागच्या तीन महिण्यापासून वेतन मिळाले नसल्याने गुरुवारी (ता. एक) कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लाऊन निषेध नोंदवला आहे. येथील नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वतीने काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध करत काळ्या फिती लावून आज कामकाज करण्यात आले. नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी यांच्या मागील तीन महिन्यापासून त्यांना वेतन मिळाले नसल्याच्या कारणाने गुरुवारी हिंगोली येथील नगरपालिकेतील अधिकारी कर्मचारी यांनी काळया फिती लावून शासनाचा निषेध केला. तसेच ता. १५ एप्रिल रोजी काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आणि त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास एक मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नगर परिषदचे अधिकारी व कर्मचारी हे कामबंद आंदोलन करणार आहेत. हिंगोली येथील नगरपालिकेच्या प्रांगणात संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी काळया फिती लावून अधिकारी कर्मचारी यांनी शासनाचा निषेध केला. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता; 15 एप्रिलपर्यंत रात्रीची संचारबंदी- डाॅ. विपीन यावेळी राज्य कार्यकारिणी सदस्य नगर अभियंता रत्नाकर अडसिरे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा जिल्हाअध्यक्ष बाळू बांगर, उमेश हेंबाडे, श्याम माळवठकर, कनिष्ठ अभियंता तसनीम सनोबर, प्रिया कोकरे, देवीसिंग ठाकूर, गजानन बांगर, गजानन टाले, विजय शिखरे , संजय दोडल, रधुनाथ बांगर, शाहीद पठाण, संदिप कांबळे, दिनेश वर्मा, झिंगराजी वैरागडे , गजानन आठवले, नगरपालिकेतील सर्व विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी काळया फिती लावून निषेध केला त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपले कामकाज सुरू केले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: Municipal employees protest with black ribbons as they have not received their salaries for three months