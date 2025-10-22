Hingoli Elections: महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार :राजू नवघरे!

हिंगोली : आगामी निवडणुकीसाठी प्रत्येकाने आपल्या प्रभागात व सर्कलमध्ये बांधणी करून पक्षाचे संघटन वाढवावे. तसेच महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस ही निवडणूक स्वबळावर लढून आपली ताकद दाखवणार असल्याचा निर्धार पक्षाचे आमदार राजू नवघरे यांनी केला..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनिमित्त हिंगोलीत सोमवारी (ता.२०) जिल्हा आढावा बैठक पार पडली. आमदार राजू नवघरे, जिल्हाध्यक्ष बी.डी. बांगर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, निहाल भैया उपस्थित होते..यामध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात पक्षाची रणनीती व इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी हिंगोली शहरातील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक चंदू लांडगे, कळमनुरी येथील कार्यकर्ते महारुद्र सवने यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. यावेळी इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी करण्यात आली..Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .बैठकीला प्रदेश संघटक चंद्रकांत दळवी, प्रदेश चिटणीस प्रकाश थोरात, ओबीसी सेल तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मतीन कामले, जिल्हा सरचिटणीस बाबुराव वानखेडे, जिल्हा सरचिटणीस भीमराव कवडे, जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. वसंतराव पतंगे, संजय दराडे, भटके विमुक्त आघाडी प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकूरसिंग बावरी, सामजिक न्याय विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कैलास खिलारे, कळमनुरी विधानसभा अध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, हिंगोली विधानसभा अध्यक्ष बबनराव गलांडे, बाजीराव सवंडकर, माजी उपनगराध्यक्ष निहालभैया, गणेश लुंगे, माजी नगरसेवक जावेद ऊर्फ राज, हिंगोली शहराध्यक्ष केशव दुबे, युवक प्रदेश सचिव सुजय देशमुख, युवक जिल्हाध्यक्ष आदित्य आहेर, हिंगोली तालुकाध्यक्ष रवी डोरले, सेनगाव तालुकाध्यक्ष विकास शिंदे, वसमत तालुकाध्यक्ष विश्वनाथ फेगडे, कळमनुरी तालुकाध्यक्ष विजय गावंडे, युवक शहराध्यक्ष स्वप्निल इंगळे, तेजस पवार, आवेज पठाण, विलास आघाव, सुरज वडकुते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.