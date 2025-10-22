मराठवाडा

Hingoli Elections: महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार :राजू नवघरे!

raju navghare: आगामी निवडणुकीसाठी प्रत्येकाने आपल्या प्रभागात व सर्कलमध्ये बांधणी करून पक्षाचे संघटन वाढवावे. तसेच महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस ही निवडणूक स्वबळावर लढून आपली ताकद दाखवणार असल्याचा निर्धार पक्षाचे आमदार राजू नवघरे यांनी केला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Hingoli
political
election
raju navghare

