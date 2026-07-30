मराठवाडा

Hingoli News: वसमतमध्ये हृदयद्रावक घटना! नापिकीच्या चिंतेत तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन, माळवटा गावावर शोककळा

Young Farmer Found Dead in Vasmat Malwata Village Mourns: नापिकी, पावसाने दिलेली उघडीप आणि वाढती आर्थिक टंचाई यामुळे तरुण शेतकऱ्याचा टोकाचा निर्णय; माळवटा गावावर शोककळा
Young Farmer Found Dead in Vasmat Crop Failure Concerns Highlight Farming Challenges in Hingoli Maharashtra

Young Farmer Found Dead in Vasmat Crop Failure Concerns Highlight Farming Challenges in Hingoli Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पंजाब नवघरे

वसमत : वसमत तालुक्यातील माळवटा येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बुधवारी ता. २९ अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे माळवटा गावावर शोककळा पसरली आहे.

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