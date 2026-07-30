Hingoli News: वसमतमध्ये हृदयद्रावक घटना! नापिकीच्या चिंतेत तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन, माळवटा गावावर शोककळा

-पंजाब नवघरे वसमत : वसमत तालुक्यातील माळवटा येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बुधवारी ता. २९ अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे माळवटा गावावर शोककळा पसरली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.वसमत तालुक्यातील माळवटा येथील संभाजी टोमके (३५) यांना सुमारे तीन एकर शेत आहे. या शेतावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. यावर्षी त्यांनी शेतात सोयाबीनचे पिक घेतले होते. मात्र मागील काही दिवसापासून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे सोयाबीन कोमेजून जाऊ लागले होते. त्यामुळे त्यांनी तुषार सिंचन पध्दतीने पिकांना पाणी देण्यास सुरुवात केली होती..दरम्यान, मागील दोन ते तीन वर्षापासून होत असलेली नापिकी तसेच यावर्षी पावसाने दिलेल्या उपडीपीमुळे ते अस्वस्थ झाले होते. यावर्षी पाऊस नसल्याने पीक हाती येईल की नाही याची चिंता त्यांना लागली होती. सदर प्रकार ते कुटुंबाला बोलून दाखवत होते. मात्र पाऊस पडेल व यावर्षी चांगले पीक येईल असे त्यांचे कुटुंबिय समजूत घालत होते. मात्र नापिकीमुळे अस्वस्थ झालेल्या संभाजी यांनी नेहमी प्रमाणे शेतात तुषार सिंचन लावण्यासाठी जातो असे सांगून गेले होते. त्यानंतर त्यांनी शेतातीतल आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rया घटनेची माहिती मिळताच त्यांचे कुटुंबिय व गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांना तातडीने वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्यांची आरोग्य तपासणी केल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी जाहिर केले. या प्रकरणी बेगाजी टोमके यांच्या माहितीवरून वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. जमादार भुरके पुढील तपास करीत आहे. मृत संभाजी यांच्या पश्चात आई, वडिल, पत्नी, दोन मुले असा परिवार असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. या घटनेमुळे माळवटा गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.