हिंगोली : एकादशी निमित्त नामदेवाचे मुख दर्शन न मिळाल्याने शिखर दर्शन घेऊन भाविक माघारी

हिंगोली : तालुक्यातील नर्सी नामदेव येथे विजया एकादशी निमित्त मंगळवारी (ता.नऊ) संत नामदेव महाराज यांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक सकाळपासून नर्सी येथे दाखल झाले होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावरून मंदिर बंद असल्याने येथे आलेल्या भाविकांना नर्सी पोलीसांनी मंदिराकडे जाऊ न देता माघारी पाठविले. यामुळे भाविकांनी शिखर दर्शन घेऊन मानले समाधान. जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत आहे. त्यामुळे गर्दी होऊन रुग्ण संख्येमध्ये वाढ होऊ नये. यासाठी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्ह्यातील सर्व मंदिरे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संत नामदेव महाराज यांचे मंदिर बंद आहे. प्रत्येक एकादशीला येथे भाविक दर्शनासाठी येतात. त्याप्रमाणे मंगळवारी विजया एकादशी असल्याने नर्सी येथे श्री संत नामदेव महाराज यांच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक पहाटेपासूनच येथे दाखल झाले होते. मात्र नर्सी पोलिसांने येथे पहाटे पासूनच बंदोबस्त लावल्याने येथे येणाऱ्या भाविकांना मंदिरात जाऊ न देता रस्त्या मधुनच माघारी परतवले. नर्सी नामदेव परिसरात येणाऱ्या अनेक गावातील भाविक मंदिर ब़ंद म्हणून मुख दर्शन घेण्यासाठी भल्या पहाटे पासून संत नामदेव महाराज मंदिर शिखराचे दर्शन घेऊन जड अंतकरणाने माघारी फिरले विजया एकादशीला श्री संत नामदेव महाराज यांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने दरवर्षी हजेरी लावतात यामुळे मंदिर परिसरामध्ये मोठी गर्दी होत असते मात्र याव‌र्षी कोरोणाचे संकट उद्भवल्याने मंदिर परिसरामध्ये सर्वत्र शुकशुकाट होता. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

