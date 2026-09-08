Marathwada Irrigation Demand: खरीप पिकांना जीवदानासाठी सिद्धेश्वर, येलदरी धरणातून तातडीने पाणी सोडा; आमदार राजू नवघरे यांची जलसंपदा मंत्र्याकडे मागणी

हिंगोली : हिंगोली, परभणी व नांदेड जिल्ह्यांतील खरीप हंगामातील पिकांना सध्या पावसाच्या खंडामुळे मोठा फटका बसत असून सोयाबीन, हळद, तूर, ऊस, कापूस, ज्वारी यांसह विविध पिके वाळण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिद्धेश्वर व येलदरी धरणातून कालव्यामध्ये तातडीने पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी आमदार राजू नवघरे यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने पेरणी केली. मात्र, सध्या पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागांतील पिकांना पाण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. जमिनीतील ओलावा कमी होत असून उभी पिके वाळण्याच्या मार्गावर आहेत. ऐन उत्पादनाच्या काळात पिकांना पाणी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे..पशुधनासाठीही पाण्याची टंचाईपिकांसोबतच ग्रामीण भागातील पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. विहिरी, तलाव व इतर जलस्रोतांमधील पाणीसाठा कमी होत असल्याने शेतकरी व पशुपालकांवर पाण्याचे संकट ओढवले आहे. त्यामुळे धरणातील उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून कालव्याद्वारे पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.."शेतकऱ्यांची उभी पिके वाचविण्यासाठी तातडीने निर्णय आवश्यक", "सध्या पावसाअभावी शेतकऱ्यांची उभी पिके धोक्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांनी मोठा खर्च करून पिके उभी केली असून आता पाण्याची नितांत गरज आहे. सिद्धेश्वर व येलदरी धरणातील उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून कालव्यामध्ये तातडीने पाणी सोडल्यास हजारो हेक्टरवरील पिकांना जीवदान मिळू शकते. त्याचबरोबर पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून जलसंपदा विभागाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा."आमदार राजू नवघरे,वसमत.पावसाने आणखी दडी मारल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने पिके वाचविण्यासाठी तातडीने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.