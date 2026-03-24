Hingoli News: ‘खाकी’साठी तरुणाई गाळतेय घाम; पोलिस भरतीसाठी शारीरिक चाचणीचा जिद्दीने सराव

हिंगोली: पोलिस दलात भरती होणे, हे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. या स्वप्नासाठी आजची तरुणाई अक्षरशः जिवाचे रान करत असल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागात दिसून येते. 'पोलिस व्हायचंच' या एकाच ध्येयाने प्रेरित होऊन अनेक युवक-युवती मेहनत घेत आहेत. या तयारीत त्यांना मित्र, नातेवाईक आणि कुटुंबीयांकडून मिळणारी साथ त्यांच्या जिद्दीला अधिक बळ देत आहे..शहरातील मैदाने, नदीकाठ, रस्ते, टेकड्या आणि मोकळ्या जागांवर पहाटेपासूनच तरुणांचा सराव सुरू होतो. थंडी, पाऊस किंवा ऊन कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची मेहनत थांबत नाही. शहरातील पोलिस कवायत मैदानासह मोकळ्या मैदानांवर तसेच वसमत शहरातील जि.प. हायस्कूल व बहिर्जी महाविद्यालयाच्या मैदानावर पहाटेच तरुण-तरुणी धावणे, लांबउडी, गोळाफेक अशा विविध प्रकारच्या सरावातून स्वतःला तयार करीत आहेत. काही जण खास प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेऊन प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी करत आहेत. मात्र, अनेक तरुण आर्थिक अडचणी असूनही स्वतःच्या मेहनतीवर भर देत आहेत..अनुभवी मित्र, आधी भरती झालेल्या उमेदवारांचे मार्गदर्शन आणि ऑनलाइन क्लासेसचा आधार घेत तयारी करतात. शारीरिक चाचणीबरोबरच लेखी परीक्षा हा मोठा टप्पा आहे. त्यामुळे दिवसभराच्या सरावानंतर रात्री अभ्यास करण्याची कसरत अनेकांना करावी लागते. सामान्य ज्ञान, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी यावर विशेष भर दिला जात आहे. काही तरुणांनी तर मोबाइलचा वापर मर्यादित करून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले आहे.."पोलिस दलात भरती होण्याचे पूर्वीपासूनचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीनेच सराव करीत आहे. मैदानी सरावाबरोबरच लेखी परीक्षेसाठीही अभ्यास सुरू आहे. मित्रांच्या ग्रुपने आम्ही सराव करत आहोत. मेहनतीला नक्कीच यश मिळेल, अशी आशा आहे."- वैभव सोळंके, पोलिस भरतीचा सराव करणारा तरुण.एकमेकांना देतात प्रोत्साहनसरावाच्या मैदानावर मित्रांचा ग्रुप तयार होतो. एकमेकांना प्रोत्साहन देणे, वेळोवेळी चुका दुरुस्त करणे, हार मानू न देणे या गोष्टींमुळे स्पर्धा असूनही एक वेगळे बंध निर्माण होत आहेत. 'आपण सगळे मिळून पास होणार' हा सकारात्मक दृष्टिकोन अनेकांमध्ये दिसतो."आदर्श कॉलेजच्या मैदानावर मी मित्रांसह भरतीचा सराव करतो. पोलिस दलात भरती होण्याचे शाळेत असतानापासूनच स्वप्न राहिले आहे. त्यासाठी जीवतोड मेहनत घेत आहे. घरच्यांकडूनही चांगला पाठिंबा मिळत आहे."- राहुल घोंगडे, हिंगोली.