Crime News: हिंगोली जिल्ह्यात धक्कादायक घटना; गर्भवती पत्नीच्या मृत्यूनंतर पतीने घेतला गळफास

कळमनुरी: कौटुंबिक वादातून पतीने केलेल्या बेदम मारहाणीत चार महिन्यांच्या गर्भवती पत्नीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पतीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना खरवड (ता. कळमनुरी) येथे उघडकीस आली. दरम्यान, जावयाच्या मारहाणीत सासू गंभीर जखमी झाली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, खरवड येथील प्रभाकर पाईकराव यांनी आपली मुलगी दीपाली (वय २४) हिचा सहा महिन्यांपूर्वी धानोरा जहांगीर (ता. कळमनुरी) येथील विशाल डोंगरे यांच्यासोबत पुनर्विवाह लावून दिला होता. दीपालीची पहिली चार वर्षांची मुलगी तिच्या आजोळी राहत होती. पुनर्विवाहानंतर दीपाली धानोरा जहांगीर येथे सासरी आली होती. दरम्यान, तब्बेत बिघडल्याने विशाल डोंगरे हा दोन दिवसांपूर्वी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाला होता. .याचवेळी दीपालीच्या मुलीची तब्येत बिघडली होती. तिच्या आजी-आजोबांनी तिला याच रुग्णालयात दाखल केले होते. मुलीवर उपचारानंतरी दीपाली ही आपल्या आई-वडिलांसोबत मुलीला सोबत घेऊन माहेरी खरवडला तर पती विशाल आपल्या गावी धानोरा जहांगीर येथे गेला. विशाल डोंगरे बुधवारी (ता. १४) खरवड येथे आपल्या सासरवाडीला आला. त्याच्या सासरची मंडळी गावापासून दूरवर शेतातील घरात वास्तव्याला आहेत..‘‘रुग्णालयातून तू धानोरा येथे न येता परस्पर आपल्या माहेरी खरवडला कशी गेलीस’ अशी विचारणा विशालने दीपालीला केली. त्यावर पती-पत्नीत वाद झाला. त्यावेळी विशालने दीपालीचा गळा आवळून तिला मारण्याचा प्रयत्न केला.दीपालीच्या मुलीने आपल्या आजीला हा प्रकार सांगितला. दीपालीची आई कमलबाई पाईकराव यांनी मध्यस्थी करून दीपालीला बाजूला केले. मात्र विशालने दीपाली व कमलबाईंना मारहाण केली. त्यात मायलेकी बेशुद्ध झाल्या. घाबरलेल्या विशालने शेतातल्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..शेतातील घरात घटनापाईकराव कुटुंबातील अन्य सदस्य शेतातील घरी आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. काहींनी जखमी दोघींनाही कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयात आणले. डॉक्टरांनी तपासून दीपाली डोंगरेला मृत घोषित केले. गंभीर जखमी कमलबाईंना पुढील उपचारासाठी हिंगोलीतील रुग्णालयात हलविण्यात आले..पोलिसांची धावपोलिस उपाधीक्षक एन.एस. देशमुख, मयूर रसाळ, सहायक निरीक्षक रघुनाथ शेवाळे, उपनिरीक्षक मदन गव्हाणे, कार्तिक तुरणर, गजानन होळकर, लक्ष्मीकांत माखणे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. कमलबाई पाईकराव यांच्या तक्रारीवरून विशाल डोंगरेच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.