हिंगोली : प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनावर पक्ष प्रचाराचे कापडी फलक, झेंडे लावण्यास प्रतिबंध

हिंगोली : औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित झाला असून, कार्यक्रम घोषित केल्‍याच्‍या दिनांकापासून आदर्श आचार संहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते , हितचिंतक यांच्यामार्फत निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर लावण्यात येणारे पक्ष प्रचाराचे फलक, झेंडे इत्यादी बाबीसाठी बंधन घालणे आवश्यक असल्याने जिल्‍हादंडाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्‍वये त्यांना प्रदान करण्‍यात आलेल्‍या शक्‍तीचा वापर करुन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहे. वाहनाच्या टपापासून दोन फूट उंचीपेक्षा जास्त राहणार नाही फिरत्या वाहनावर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विंड स्क्रीन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही आणि तो त्या वाहनाच्या टपापासून दोन फूट उंचीपेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनावर कापडी फलक वाहन चालकांच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा. इतर कोणत्याही बाजूस तो लावता येणार नाही. फिरत्या वाहनावर लावावयाचा पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेदवार व उमेदवारांचे निवडणूक प्रतिनिधी यांच्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार नाही. हे आदेश सात डिसेंबर रोजीच्या तेवीस वाजेपर्यंत संपूर्ण हिंगोली जिल्ह्यात लागू राहतील, असे जिल्हादंडाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी कळविले आहे.शासकीय परिसरात सभा, मिरवणूक, आंदोलन, मोर्चा व निवडणूक प्रचारासाठी निर्बंध. हेही वाचा - नांदेडला खरिपाची सुधारित पैसेवारी पन्नास पैशाच्याखाली औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची पूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच सर्व शासकीय, निम शासकीय संस्था आणि शासकीय विश्रागृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या हितचिंतकांने सभा घेणे, सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी करणे किंवा रॅली काढणे, निवडणूक संबंधित पोस्टर्स, बॅनर, पॉम्पलेट, कटआउट, पेंटींग्ज, होर्डिंग्ज, निवडणूक विषयक घोषवाक्य लिहिणे किंवा सदरील आवारात निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा मतदाराला प्रलोभन दाखविणे, आणि निवडणुकीच्या कामात बाधा निर्माण होईल अशी कृती करणे इत्यादी बाबी नियंत्रित करणे आवश्यक असल्याने जिल्हादंडाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी अशी कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण हाई पर्यंत निर्बंध घातले आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: Prohibition of hoisting party campaign cloth boards and flags on vehicles used for campaigning hingoli news