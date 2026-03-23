Hingoli News: रब्बी उत्पादकांना दिलासा; ई-पीक पाहणीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ; शेवटची संधी

हिंगोली: राज्यातील रब्बी हंगाम २०२५-२०२६ मधील सहाय्यक स्तरावरील पिकांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य शासनाने आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी अद्याप तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा इतर कारणांमुळे प्रलंबित आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पीक विमा व इतर शासकीय लाभांपासून ते वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी शासनाने घेतली आहे..राज्यात १० डिसेंबर २०२५ पासून रब्बी हंगामातील पीक पाहणी प्रक्रियेला सुरवात झाली होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात २४ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांनी स्वतःहून ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲपद्वारे नोंदणी केली. त्यानंतर, २५ जानेवारीपासून सहाय्यक स्तरावरून ही प्रक्रिया राबवण्यात येत होती, ज्याची अंतिम मुदत १० मार्च २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती..मात्र, शासनाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, रब्बी हंगामातील एकूण क्षेत्रापैकी केवळ ५५.६९ टक्के क्षेत्राचीच पीक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. ही संथ गती पाहता, अनेक शेतकरी शासनाच्या विविध योजनांपासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, परिणामी मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे..जिल्हा प्रशासनाचे आवाहनज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ संबंधित तलाठी किंवा सहाय्यक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून ही नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन हिंगोली जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. पीक कर्जाचे नूतनीकरण, पीक विमा दावे आणि भविष्यात मिळणारी शासकीय मदत यासाठी ही नोंदणी अत्यंत अनिवार्य आहे..प्रशासकीय निर्देश आणि अंमलबजावणीमहाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे मुदतवाढीचे आदेश दिले आहेत. आता ही प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हिंगोली जिल्हा प्रशासनालाही या मुदतवाढीच्या कालावधीत युद्धपातळीवर काम करून १०० टक्के पीक नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर या नोंदणीची विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.