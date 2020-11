हिंगोली : जिल्ह्यात यंदा दीड लाख हेक्टरवर रब्बीची पेरणी होणार

हिंगोली : यावर्षी अतिवृष्टीने शेत शिवारात पाणी साचल्याने रान चिबडून गेली आहेत मागील वर्षी पेक्षा या वर्षी पेरणीला उशीर झाला असून यंदा जिल्ह्यात एक लाख ५६ हजार ६३४ हेक्टरवर रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी केली जाणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी सांगितले. रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरण्या ऑक्टोबर महिन्यात करणे आवश्यक आहे. मात्र यंदा जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या पावसाने थैमान घातल्याने खरिपातील कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना शासनाने सरसगट नुकसान भरपाई दयावी असे आवाहन सर्वच पक्षांनी लावून धरले आहे. किती नुकसान याची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट झाली नाही.यंदा सरासरी ११०टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील सिद्धेश्वर, इसापुर ,येलदरी या मोठ्या प्रकलापासह लहान व मध्यम सिंचन तलाव देखील १०० टक्के भरले आहेत. त्यामुळे यंदा सर्व विहिरी काठोकाठ भरल्याने रब्बी पिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी साठा उपलब्ध होणार असल्याने यंदा गहू, हरभरा, करडई, ज्वारी,आदी पिकांच्या पेरणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचा - आज ‘सुपर संडे’; दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत चैतन्य, विक्रेत्यांची सवलतींची खैरात जिल्ह्यात रब्बी हंगाम २०२० मधील पिकनिहाय अपेक्षित पेरणीच्या क्षेत्राची आकडेवारी पुढील प्रमाणे असणार आहे. यामध्ये रब्बी ज्वारीचे सर्वसाधारण क्षेत्र १२ हजार ५१ एवढे असून बारा हजार ४४३ हजार हेक्टरवर पेरणी केली जाणार आहे. गहू ४४ हजार ४७० हेक्टर हे सर्वसाधारण क्षेत्र आहे. तर ३६ हजार ५५७ हेक्टरवर पेरणी होणे अपेक्षित आहे.मका पिकाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १०१९ हेक्टर असून ८५२ हेक्टरवर पेरणी होणे अपेक्षित आहे. हरभरा पिकाचे ७२ हजार ८५६ हेक्टर हे सर्वसाधारण क्षेत्र असून, एक लाख ६५ हजार हेक्टरवर पेरणी केली जाणार आहे. याशिवाय तृणधान्य, कडधान्य, अन्नधान्य असे एकूण मिळून जिल्ह्यात यंदा एक लाख ५६ हजार ६३४ हेक्टरवर रब्बी हंगामात पेरणी केली जाणार आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गहू, हरभरा, पिकांच्या क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: Rabi will be sown on 1.5 lakh hectares in the district this year hingoli news