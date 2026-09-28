School Safety: सीसीटीव्हीविना विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर; हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक सरकारी, खासगी शाळा सुरक्षेच्या ‘नजरे’बाहेर, शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

हिंगोली: शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षिततेसाठी शाळांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर काही शाळांत कॅमेरे बसविण्यात आले, मात्र जिल्ह्यातील अद्याप अनेक शासकीय, खासगी शाळा सीसीटीव्हीच्या ‘नजरे’बाहेर असल्याचे समोर आले आहे. बदलापूरच्या घटनेनंतर शिक्षण विभागाने मागील सत्रात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. .अनेक शाळांनी त्याची अंमलबजावणी केली. मात्र, सूचना होऊनही काही शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्हीची सुविधा उपलब्ध झालेली नसल्याने या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही शाळांमध्ये यापूर्वीच कॅमेरे बसविण्यात आले होते. ही निश्चितच सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी ठरली..मात्र, त्यानंतरही जिल्ह्यातील अनेक शासकीय शाळा सीसीटीव्हीविना असल्याचे चित्र आहे. काही खासगी शाळांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्हीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने आवश्यक निधी द्यावा, लोकप्रतिनिधींनी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा अशी मागणी पालकवर्गातून पुढे येत आहे..जिल्ह्यात मुलींची संख्या अधिक असलेल्या शाळांना यंदा सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. येत्या तीन वर्षांत संपूर्ण शाळा सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणण्याचे नियोजन असून, प्रयत्न सुरू आहेत.– मंजुषा कल्लेवाड शिक्षणाधिकारी (प्रा.) हिंगोली.जिल्ह्यातील शाळांना याबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा सूचना देण्यात येतील व त्यानंतरही सीसीटीव्ही न लागलेल्या शाळांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.– विपुल भगवत, शिक्षणाधिकारी (मा.), हिंगोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.