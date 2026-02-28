Hingoli News: ‘बाबा, माझा पेपर आहे, मला लवकर सलाइन द्या’ मुलाची वडिलांना विनवणी, उपचाराला नेताना मृत्यू

हिंगोली : ‘ बाबा, २७ फेब्रुवारीला माझा इंग्रजीचा पेपर आहे, मला लवकर सलाइन द्या’, अशी विनवणी बुधवारी (ता. २५) अचानक ताप येऊन आजारी पडलेल्या नैतिकने वडिलांना केली. वडिलांनी स्थानिक दवाखान्यात नेत त्याच्यावर उपचारही केले..मात्र, ताप कमीच झाला नाही. त्यामुळे गुरुवारी (ता. २६) त्याला हिंगोली येथील रुग्णालयात उपचारासाठी वडील घेऊन जात होते. मात्र, रस्त्यातच त्याची प्राणज्योत मालवली अन् भावी भविष्याचे बाप-लेकाचे स्वप्न अधुरेच राहिले..Bus Accident : भीषण अपघातात बसमधील पाच प्रवासी जळून खाक; ओळख पटवणं झालं होतं मुश्किल, दोघांचं ठरलेलं लग्न अन् काळाचा....सेनगाव तालुक्यातील पुसेगाव येथे ही घटना घडली. मृत नैतिक गोरे हा दहावीचा विद्यार्थी होता. नुकताच त्याने मराठीचा पेपरही दिला होता. मात्र, बुधवारी सकाळी त्याला ताप, चक्कर येत होती..शुक्रवारी (ता. २७) इंग्रजीचा पेपर असल्याने बाबा, मला सलाईन द्या, अशी विनवणी त्याने केली. त्यावर वडिलांनी त्याला स्थानिक दवाखान्यात नेत औषधोपचारही केले. परंतु, त्रास कमीच न झाल्याने त्याला हिंगोली येथील रुग्णालयात नेत असतानाच गुरुवारी (ता. २६) त्याची प्राणज्योत मालवली..Mumbai News: जिथं भविष्याची स्वप्नं पाहिली त्याच शाळेने माझ्या मुलीचा जीव घेतला, चिमुकलीच्या आईचा मन हेलावणारा टाहो! .२४ तासांपूर्वीच आणखी एकाचा मृत्यूधक्कादायक म्हणजे २४ तासांपूर्वीच या गावात आणखी एका मुलाचा ताप व मळमळ असल्याने मृत्यू झाला होता. दुसरा मुलगा बंटी ऊर्फ नकुल श्रीधर देशमुख (वय १९) हा दोन दिवसांपासून अल्पशा आजाराने त्रस्त होता. त्याला सतत ताप येत होता, मळमळ होत होती. उपचारादरम्यान बुधवारी (ता. २५) रात्री उशिरा त्याची प्राणज्योत मालवली. या धक्क्यातून गाव सावरत नाही तोच नैतिकचाही मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.