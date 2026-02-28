मराठवाडा

Hingoli News: ‘बाबा, माझा पेपर आहे, मला लवकर सलाइन द्या’ मुलाची वडिलांना विनवणी, उपचाराला नेताना मृत्यू

SSC Exam: बाबा, २७ फेब्रुवारीला माझा इंग्रजीचा पेपर आहे, मला लवकर सलाइन द्या’, अशी विनवणी बुधवारी (ता. २५) अचानक ताप येऊन आजारी पडलेल्या नैतिकने वडिलांना केली. वडिलांनी स्थानिक दवाखान्यात नेत त्याच्यावर उपचारही केले.
