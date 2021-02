हिंगोली : वाहन निरिक्षकास धमकी; कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनी  काळ्या फिती लाऊन केला निषेध

हिंगोली : परभणी येथील वाहन निरीक्षक अभिजीत तरकसे हे शासकीय कर्तव्य बजावत असताना मोटार स्कूल चालकाने त्यांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने हिंगोली येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी ता.आठ काळ्या फिती लाऊन निषेध केला आहे. परभणी येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथील मोटर वाहन निरीक्षक अभिजीत तरकसे हे शासकीय कर्तव्य बजावत असतांना पाच फेब्रुवारी रोजी त्यांना परभणी येथील एका मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल चालकाने शासकीय कामात अडथळा निर्माण करून त्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी परभणी येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्याला काम करीत असताना अडथळा निर्माण करून धमकावल्याने या घटनेचा निषेध व्यक्त करत सोमवारी हिंगोली येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत काळ्या फिती लावून या घटनेचा जाहिर निषेध केला आहे. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंत जोशी, मोटर वाहन निरीक्षक, व्ही. जी. कळंबकर, मोटर वाहन निरीक्षक जगदिश माने, मोटर वाहन निरीक्षक एस.एम.कंदकृर्तीकर, मोटर वाहन निरीक्षक शैलेश कोपुल्ला, मोटर वाहन निरीक्षक नलीनी काळपांडे, डी. एम. कोमलवार, भगवान लांडगे, जी. के. बंदुके, मुदतसर, आर..वी. चौधरी, शेख, बी. जी. पवार संतोष वाटसर आदी कर्मचारी यात सहभागी झाले होते. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli: Threats to vehicle inspectors; Employees and officials protested with black ribbons hingoli news