Hingoli News: हिंगोली बाजार समितीत हळद उत्पादकांना दिलासा;पहिल्याच दिवशी १३,९०० रुपये क्विंटलप्रमाणे दर, आवकही वाढली

हिंगोली: मार्च एंडिंगच्या सुट्या आणि नाणेटंचाईमुळे तब्बल ११ दिवस बंद राहिलेली हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोमवारपासून (ता. ६) पुन्हा सुरू झाली. बाजार समिती सुरू होताच पहिल्याच दिवशी हळदीची मोठी आवक पाहायला मिळाली असून, हळदीला प्रतिक्विंटल १३ हजार ९०० रुपये असा समाधानकारक भाव मिळाला आहे..२६ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीत शासकीय सुट्या, बँकांची कामे आणि आर्थिक वर्षाचा शेवट यामुळे बाजार समितीतील लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. सोमवारी बाजार सुरू होणार असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी एक दिवस आधीच आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणला होता. यामध्ये तूर, सोयाबीन आणि हरभऱ्यासोबतच सर्वाधिक आवक हळदीची झाली..हळदीच्या भावात वाढ झाली असली तरी, खर्च पाहता हळदीला किमान १५ हजार रुपयांच्या पार भाव मिळावा, अशी अपेक्षा अद्यापही शेतकऱ्यांमध्ये कायम आहे. मार्च महिन्यातील दरापेक्षा एप्रिलच्या सुरवातीला मिळालेला हा भाव पुढील काळात अधिक वाढेल, अशी आशा बाजार तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. बाजार सुरू झाल्याने हिंगोली बाजार समितीत पुन्हा एकदा मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू झाली आहे..आवक आणि बाजारभावसोमवारी पहिल्याच दिवशी बाजार समितीत २ हजार २५० क्विंटल हळदीची आवक नोंदवण्यात आली. मार्च महिन्याच्या १७ तारखेला हळदीचे दर १२ हजार ९५० रुपयांपर्यंत होते. मात्र, बाजार पुन्हा उघडताच दरामध्ये सुमारे १००० रुपयांची वाढ झाल्याने हळद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.