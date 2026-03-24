Hingoli News: ‘हिंगोलीचे पिवळे सोने’ झळकणार देशभर ; महिला बचत गटांच्या हळदी उत्पादनांना प्रशासनाचा ब्रँडिंगचा हात

हिंगोली: 'हिंगोलीचे पिवळे सोने' या नावाने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या पुढाकारातून हाती घेण्यात आलेल्या उपक्रमात महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू केंद्रासह राज्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना भेट दिल्या जाणार आहेत. त्यातून या वस्तूंचे ब्रँडिंग करून या वस्तूंना वेगळी ओळख निर्माण करून देण्याचे प्रयत्न प्रशासनाने चालविले आहेत..हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर हळदीचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन हिंगोली जिल्ह्यात होते. या हळदीवर प्रक्रिया करून विविध वस्तू तयार केल्या जातात. विशेष म्हणजे महिला बचत गटांनीदेखील हळदीपासून विविध खाद्य पदार्थांसह साबण, तेल व इतर वस्तू तयार केल्या आहेत. बचत गटांनी तयार केलेल्या या वस्तूंची देशपातळीवर ओळख निर्माण व्हावी, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या पुढाकारातून 'हिंगोलीचे पिवळे सोने' हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे..या उपक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी हळदीपासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने तयार केली असून, त्यांचे आकर्षक गिफ्ट बॉक्स तयार करण्यात आले आहेत. हे बॉक्स केंद्र व राज्य स्तरावरील लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह व मान्यवरांना भेट दिले जाणार आहेत. यामुळे हिंगोलीच्या हळदीची गुणवत्ता आणि वैशिष्ट्ये व्यापक स्तरावर पोचण्यास मदत होणार आहे. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, 'हिंगोलीचे पिवळे सोने' हा ब्रँड राज्य व देशपातळीवर ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..या उत्पादनांची होते निर्मितीमहिला बचत गटांनी तयार केलेल्या या उत्पादनांमध्ये हळद पावडर, हळद लोणचे, हळद क्रीम, हळद साबण, हळद रोगप्रतिकारक्षम शॉट्स, हळद तेल, हळद सिंदूर, हळदीचे बेणे अशा प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांचा समावेश असून, त्यांना आकर्षक व व्यावसायिक पॅकेजिंग देण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांना रोजगारनिर्मितीची संधी मिळणार असून, त्यातून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे..या गटांनी तयार केले उत्पादनपूजा महिला स्वयंसहायता समूह, नसरतपूर (ता. वसमत), शिवशक्ती महिला स्वयंसहायता समूह, मालसेलू, राजलक्ष्मी महिला स्वयंसहायता समूह, गोरेगाव, दुर्गामाता महिला स्वयंसहायता समूह, उमरा या गटांचा यामध्ये समावेश आहे.