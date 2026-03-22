Hingoli News: बदलत्या वातावरणाचा परिणाम : रुग्णालयांत उपचारासाठी गर्दी.

हिंगोली: जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून वातावरणात होणारे कमालीचे बदल आणि ढासळलेली स्वच्छता यामुळे हिंगोली जिल्ह्याला 'व्हायरल फिव्हर'चा (विषाणूजन्य ताप) मोठा विळखा बसला आहे. कधी कडक ऊन, तर कधी ढगाळ वातावरण आणि रात्रीचा गारवा अशा विचित्र हवामानामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तीव्र ताप, सर्दी-खोकला यासोबतच डेंगीसदृश लक्षणांचे रुग्ण वाढल्याने संपूर्ण जिल्हा सध्या तापाने फणफणल्याचे चित्र दिसत आहे..पहाटेची थंडी, दुपारी तापणारे ऊन आणि सायंकाळची थंड हवा अशा त्रस्त करणाऱ्या हवामानामुळे विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यातच डासांची वाढलेली उत्पत्ती आणि दूषित पाणीपुरवठा यामुळे आजारांनी डोके वर काढले आहे. अंगदुखी, घसा खवखवणे, असह्य डोकेदुखी आणि थकवा ही लक्षणे घराघरांतील रुग्णांमध्ये दिसत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दररोज सुमारे २५० ते ३०० रुग्ण उपचारासाठी येत असून, खासगी रुग्णालयांमध्येही रुग्णांची तुफान गर्दी होत आहे..Hingoli News: फाळेगावमध्ये रुग्णवाहिका न मिळाल्याने युवकाचा मृत्यू; ग्रामस्थ संतप्त.लहान मुले व वृद्धांना अधिक धोकावातावरणातील हा बदल प्रामुख्याने लहान मुले आणि वयोवृद्ध नागरिकांना सहन होत नाहीये. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये ताप आणि खोकल्याचे प्रमाण वाढल्याने शाळांमधील उपस्थितीवरही परिणाम झाला आहे. ग्रामीण भागातही हिवताप आणि विषमज्वराचे (टायफॉइड) रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळून येत आहेत..Beed Farmers News: अवकाळी पावसाची धास्ती; टरबुजाला बाजारात मिळतोय कवडीमोल भाव.."सध्या वातावरणात झपाट्याने बदल होत असल्याने 'व्हायरल फिव्हर'चा प्रसार वेगाने होत आहे. ताप किंवा सर्दीची लक्षणे दिसल्यास तातडीने रुग्णालयात तपासणी करावी. पाणी पिताना काळजी घ्यावी आणि डासांपासून संरक्षण करावे."- डॉ. राजेंद्र देशपांडे, वैद्यकीय तज्ज्ञ.आरोग्य जपण्यासाठी हे करापाणी उकळून आणि गाळून प्या.घराभोवती पाणी साचू देऊ नका; कोरडा दिवस पाळा.मच्छरदानीचा वापर करा आणि परिसर स्वच्छ ठेवा.सकस आणि ताजे अन्न खा; शिळे पदार्थ टाळा..आरोग्य विभागाचे आवाहनवाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आरोग्य विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. 'कोणत्याही तापाला साधे दुखणे समजून अंगावर काढू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच्या मनाने औषधे घेणे टाळा,' असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..प्लेटलेट्स कमी होण्याचे प्रमाण वाढलेसर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे, आजारी पडणाऱ्या रुग्णांच्या रक्तातील प्लेटलेट्स (पेशी) वेगाने कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. डेंगीची सर्व लक्षणे दिसत असली, तरी अनेक रुग्णांचे डेंगी अहवाल 'निगेटिव्ह' येत आहेत. यामुळे डॉक्टरही काही काळ संभ्रमात पडले आहेत. मात्र, तरीही प्लेटलेट्स कमी होत असल्याने रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे.