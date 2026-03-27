Hingoli News: व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे योजना ‘एका क्लिक’वर; हिंगोली जिल्हा परिषदेचा डिजिटल उपक्रम

हिंगोली: जिल्ह्यातील नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती सहज, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावी, यासाठी हिंगोली जिल्हा परिषदेकडून व्हॉट्सॲप चॅटबॉटची अभिनव सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या पुढाकारातून हा डिजिटल उपक्रम साकारण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ही मोठी सुविधा ठरणार आहे..जिल्ह्यात अनेक शासकीय योजना राबविल्या जात असल्या, तरी त्यांच्या माहितीचा अभाव, कागदपत्रांची गुंतागुंत आणि कार्यालयीन दिरंगाईमुळे अनेक पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने डिजिटल उपाय म्हणून हा चॅटबॉट विकसित केला आहे..असे काम करणार चॅटबॉटनागरिकांना एक विशिष्ट व्हॉट्सॲप क्रमांक देण्यात येणार असून, त्यावर संपर्क साधल्यानंतर विविध विभागांची माहिती स्क्रीनवर दिसेल. संबंधित विभाग निवडल्यानंतर त्या विभागातील सर्व शासकीय योजनांची माहिती, पात्रता निकष, अर्जप्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती मिळणार आहे.."नागरिकांना शासकीय योजनांची अचूक व वेळेवर माहिती मिळावी, यासाठी व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमातून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."- विवेक गायकवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., हिंगोली"अनेकवेळा माहितीअभावी पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहतात. हा चॅटबॉट त्या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरेल आणि जास्तीत-जास्त नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोचेल."- सुधीर ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., हिंगोली.डिजिटल प्रशासनाकडे ठोस पाऊलया उपक्रमामुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होणार असून, माहितीचा अधिकार अधिक सक्षम होणार आहे. हिंगोली जिल्हा परिषदेकडून भविष्यात अशा आणखी डिजिटल सुविधा सुरू करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत..