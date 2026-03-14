Hingoli Youth Addiction: हिंगोलीतील तरुणाई व्यसनांच्या विळख्यात; गुटखा आणि मावा संस्कृती वाढत चालली;महाविद्यालयांच्या परिसरातील तंबाखू विक्री

हिंगोली: शहरातील तरुणाई व्यसनांच्या आहारी जात असून, अभ्यासाच्या चर्चेऐवजी अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडत असल्याची स्थिती आहे. शहरात सुगंधी गुटख्यासह तंबाखूजन्य मावा आणि सिगरेट विक्री फोफावली असून, तरुण पिढी या जीवघेण्या व्यसनाकडे वेगाने ओढली जात आहे. त्यामुळे पालकवर्गामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..शहरातील नामांकित महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसच्या आसपास असलेल्या टपऱ्या, पान शॉप आणि निर्जन स्थळे ही व्यसनाधीनतेचे केंद्र बनत आहेत. गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी असूनही, या पदार्थांची विक्री कॉलेज परिसराजवळ सुरू आहे. केवळ फॅशन म्हणून सुरू झालेली नशा आता तरुणांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. 'व्यसनामुळे विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेवर परिणाम होत असून, चिडचिडेपणा आणि नैराश्याचे प्रमाण वाढत आहे,' असे मानसोपचार तज्ज्ञांचे मत आहे..पालकांमध्ये दहशतीचे वातावरणआम्ही आमच्या मुलांना मोठ्या आशेने शहरात शिकायला पाठवतो, पण कॉलेज सुटल्यानंतर मुले कुठे जातात आणि कोणासोबत राहतात, याची भीती सतत वाटत राहते, अशी प्रतिक्रिया एका पालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. शाळा-कॉलेजच्या शंभर मीटर अंतरात कोणत्याही अमली पदार्थांची विक्री होऊ नये, या नियमाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे..'ही' लक्षणे ओळखाअचानक चिडचिडेपणा वाढणे किंवा एकटे राहणे.अभ्यासातील लक्ष कमी होणे आणि विनाकारण पैसे मागणे.झोपेचे आणि जेवणाचे वेळापत्रक पूर्णपणे बदलणे.डोळे लाल दिसणे किंवा सतत थकवा जाणवणे..पालकांनो, हे करामुलांशी धाक दाखवून नाही, तर मित्र बनून बोला. त्यांना कॉलेजमधील वातावरणाबद्दल विचारत राहा.तुमचा मुलगा कोणत्या मित्रमंडळीत वावरतो, याची माहिती घेत राहा.