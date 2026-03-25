Hingoli News: जि.प.च्या दहा कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता; हिंगोली जिल्हा परिषद : दिव्यांग कल्याणसाठी ५१ लाख रुपये

Hingoli Zilla Parishad Approves 10 Crore Budget for 2026-27: हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या १० कोटी रुपयांच्या सेस फंड अंदाजपत्रकास प्रशासक विवेक गायकवाड यांनी मान्यता दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली: हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील १० कोटींच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी मान्यता दिली आहे. या अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी ९५ लाख, तर पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी १ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय दिव्यांग कल्याणसाठी ५१ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहेत.

