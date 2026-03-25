Hingoli News: जि.प.च्या दहा कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता; हिंगोली जिल्हा परिषद : दिव्यांग कल्याणसाठी ५१ लाख रुपये

हिंगोली: हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील १० कोटींच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी मान्यता दिली आहे. या अंदाजपत्रकात शिक्षण विभागासाठी ९५ लाख, तर पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी १ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय दिव्यांग कल्याणसाठी ५१ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहेत..जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिगंबर माडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाने, विजय बोराटे, केशव गड्डापोड, कार्यकारी अभियंता प्रियंका राजपूत, शिक्षणाधिकारी आसावरी काळे, संदीप सोनटक्के, डॉ. सखाराम खुणे, अतुल वायसे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाबुलाल राठोड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..अशी आहे तरतूदयावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी माडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सेस फंडातील १० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. यामध्ये इमारत व दळणवळणासाठी २ कोटी रुपये, शिक्षण विभागासाठी ९५ लाख रुपये, आरोग्य विभागासाठी ९७ लाख, महिला बालकल्याणसाठी ३५ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी १ कोटी, अनुुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास कल्याण विभागासाठी ७० लाख रुपये, दिव्यांग कल्याणसाठी ५१ लाख, कृषी विभागासाठी ४७ लाख, पशुसंवर्धनासाठी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..यासोबतच पंचायत विभागासाठी ३५ लाख रुपये, जलसंधारण विभागासाठी १५ लाख, मार्ग व पुलासाठी ५० लाख रुपये, आदिवासी कल्याणसाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..जिल्हा परिषदेच्या या अंदाजपत्रकास प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी मान्यता दिली आहे. विविध विभागांनी योजनांसाठी दिलेला निधी वेळेत खर्च करावा व त्यातून वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाच्या योजना हाती घेण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.