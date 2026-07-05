Jalna: ३१८ वर्षांनंतर जालन्यात मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण; जेईएस मैदानावर भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग; टाळ-मृदंगाच्या गजरात भक्तिमय वातावरण

उमेश वाघमारेजालना: तब्बल ३१८ वर्षांनंतर प्रथमच श्री संत मुक्ताबाई पालखी सोहळ्यातील रिंगण सोहळा रविवारी (ता.५) जालना शहरातील जेईएस मैदानावर भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला. टाळ-मृदंगाचा गजर, हरिनामाचा अखंड जयघोष आणि हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थिती हा अभूतपूर्व भक्ती सोहळा भक्तिरसाने भारावून गेला..श्री क्षेत्र मुक्ताईनगर येथून खानदेश व विदर्भातून आषाढी वारीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान केलेली श्री संत मुक्ताबाईंची पालखी शनिवारी (ता.चार) जालना शहरात दाखल झाली. शनिवारी शहरातील कन्हैया नगर येथे मुक्काम झाल्यानंतर पहाटे पालखी प्रस्थान केले. यंदा प्रथमच जालना शहरात 318 वर्षानंतर प्रथमच ऐतिहासिक रिंगण सोहळा आयोजन केला होता. या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने भाविकांनी जेईएस मैदानावर गर्दी केली होती..Satara: कऱ्हाड- चिपळूण मार्ग बंद होण्याचा धोका, वाजेगावमध्ये रस्त्याला भेगा; वाहतूक ठप्प होण्याची भीती.रिंगण सोहळ्यादरम्यान वारकऱ्यांनी पारंपरिक फुगड्या, अभंग, भजन आणि हरिनामाचा अखंड गजर करत परिसर दुमदुमून टाकला. पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी रांग लावली होती. महिलांसह युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि बालवारकरीही मोठ्या उत्साहाने या सोहळ्यात सहभागी झाले..पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांनी पाणी, अल्पोपहार तसेच इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था केली होती. प्रशासनानेही वाहतूक, सुरक्षा आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या होत्या..Pune Case : लोहगड खूनप्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे उपचारादरम्यान निधन.३१८ वर्षांनंतर जालना शहरात प्रथमच झालेल्या या रिंगण सोहळ्याने वारकरी संप्रदायाच्या इतिहासात महत्त्वाची नोंद झाली असून, हा भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक ऐक्याचा अविस्मरणीय सोहळा ठरला..दरम्यान पालखी रिंगण सोहळ्याप्रसंगी पोलिस प्रशासनाने मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. शिवाय पार्किंगची व्यवस्था ही करण्यात आली होती. आज सोहळा उत्साहाच्या आणि भक्तिमय वातावरणात उत्पन्न झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.