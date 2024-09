मराठवाडा

Dharur Fort Wall Collapsed : सात कोटी पाण्यात! बीडमधील धारूर किल्ल्याची भिंत पुन्हा ढासळली; 'हा' ऐतिहासिक ठेवा धोक्यात

Renovation Work of Dharur Fort Under Scrutiny After Frequent Collapses : धारूर शहराच्या पश्चिमेस ३७ एक्कर मध्ये पसरलेला भुईकोट किल्ला आहे. या किल्ल्याची गडकोट, भुईकोट व जलकोट अशी रचना आहे.