Pachod Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एक जण ठार; एक जण गंभीर जखमी

पाचोड - पाचोडहून आपले काम आटोपून घरी परतणाऱ्या दुचाकीस्वारास समोरून भरधाव वेगात येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने एक जण जागीच ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना पाचोड (ता. पैठण) जवळ धुळे– सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भोकरवाडी शिवारात एचपी पेट्रोल पंपासमोर शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी घडली..या अपघातात कल्याण बापूराव कोळकर (वय-५०), रा.वाकुळणी, (ता.बदनापूर) हे जागीच ठार, तर बप्पासाहेब परांडे (वय-४५), रा.वाकुळणी, (ता.बदनापूर) हे जखमी झाले.याबाबत अधिक माहिती अशी, वाकुळणी येथील कल्याण बापूराव कोळकर (वय-५०) व बप्पासाहेब परांडे (वय-४५ ) हे दोघे मित्र दुचाकी (क्रमांक एम एच २१ बीपी ६०३४)ने पाचोड येथे काही खाजगी कामानिमित्त आले होते..ते आपले काम आटोपून दुचाकी वरून गावाकडे परत जात असताना त्यांनी भोकरवाडी शिवारातील एचपी पेट्रोल पंपावर इंधन भरले व त्यानंतर महामार्गावर वळण घेत असताना समोरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली.यांत दुचाकीचा पूर्णतः चुराडा होऊन या धडकेत कल्याण कोळकर यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर परांडे हे गंभीर जखमी झाले. ही घटना पाहताच उपस्थित हॉटेलचालक , पंपावरील कामगार व स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली व तात्काळ पोलिसांसह रुग्णवाहिकेला माहिती दिली..या रुग्णवाहिकेद्वारे दोघांना पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ.बाबासाहेब घुगे यांनी कोळकर यांना तपासून मृत घोषित केले, तर परांडे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या अपघातानंतर ट्रक चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून या घटनेची नोंद अद्याप करण्यात आलेली नाही..