EV Bus Scooty Accident : इलेक्ट्रिक बस-स्कुटीची भीषण धडक! पैठण महामार्गावर महिलेचा बळी; दोघे गंभीर जखमी

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - छत्रपती संभाजीनगर-पैठण महामार्गावर इलेक्ट्रिक बस आणि इलेक्ट्रिक स्कुटी यांच्यात शनिवारी (दि. १४) सायंकाळी भीषण अपघात झाला. आर. एल. स्टील कंपनीसमोर झालेल्या या अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघे जण जखमी झाले. त्यापैकी राजकुमारी देवी योगेंद्रसिंग राजपूत (वय ४०, रा. फारोळा, ता. पैठण) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून पैठण महामार्गावरील अपघातांचे सत्र पुन्हा चर्चेत आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक बस (एमएच २० जीझेड ८९५७) आणि स्कुटी (एमएच २० एचआर ६९१२) यांच्यात ही धडक झाली. स्कुटीवरून प्रवास करणारे कृष्णा योगेंद्रसिंग राजपूत (२२), सलोनी योगेंद्रसिंग राजपूत (१८) आणि राजकुमारी देवी (४०) हे तिघे जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच नाणीजधाम संस्थानची पाटील पार्क, बिडकीन पॉइंट येथे तैनात असलेली रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना तातडीने घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने राजकुमारी देवी यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली..अपूर्ण महामार्ग बनतोय मृत्यूचा सापळा!छत्रपती संभाजीनगर-पैठण महामार्गावरील अपूर्ण रस्त्याचे काम, वाहतुकीतील अडथळे आणि अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांनंतरही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची भावना वाहनधारक व्यक्त करीत आहेत. महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करून धोकादायक ठिकाणी दिशादर्शक फलक आणि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची मागणी होत आहे.दरम्यान, या अपघाताची बिडकीन पोलिस ठाण्यात अद्याप नोंद झाली नसल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.