Crime News : ब्रेकअप होताच केला चाकूहल्ला; तरुणी गंभीर जखमी

पुंडलिकनगर - प्रेमसंबंधात ब्रेकअप झाल्याने प्रियकराने तरुणीच्या घरी जाऊन तिच्यावर चाकूहल्ला करून गंभीर जखमी केले; तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार रविवारी (ता. चार) पुंडलिकनगर परिसरात घडला. .कृष्णा शेषनारायण उदावंत (रा. अजिंक्यनगर, हिंदुराष्ट्रचौक) असे चाकूहल्ला करणाऱ्या प्रियकराचे नाव आहे. या प्रकरणी १८ वर्षीय पीडित तरुणीने पीडिता ही बारावीची विद्यार्थिनी असून, ती आईसोबत वास्तव्यास आहे. कृष्णाची चार वर्षांपूर्वी तिच्याशी ओळख झाली होती..पुढे ही ओळख प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाली आणि दोघे काही काळ एकत्र राहत होते. त्यांच्या अधूनमधून खटके उडत होते. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादानंतर पीडिता ही आईकडे राहायला आली होती. रविवारी दुपारी कृष्णा हा पीडितेच्या घरी आला. 'आईकडे किती दिवस राहणार? माझ्यासोबत चल' असा तगादा त्याने लावला. तो ऐकायला तयारच नव्हता..मात्र, पीडितेने नकार दिल्यानंतर त्याने स्वतःच्या गळ्याला चाकू लावून आत्महत्येची धमकी दिली. तरीही पीडितेने त्याच्यासोबत जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कृष्णाने पीडितेच्या दंडावर वार करून जखमी केले. 'पुन्हा जिथे भेटशील तिथे तुला जिवे मारून टाकीन' अशी धमकी देत तो पळून गेला, असे पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारी नमूद आहे. तपास जमादार केशव कसारे करीत आहेत..