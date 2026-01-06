मराठवाडा

Crime News : ब्रेकअप होताच केला चाकूहल्ला; तरुणी गंभीर जखमी

प्रेमसंबंधात ब्रेकअप झाल्याने प्रियकराने तरुणीच्या घरी जाऊन तिच्यावर चाकूहल्ला करून केले गंभीर जखमी.
Updated on

पुंडलिकनगर - प्रेमसंबंधात ब्रेकअप झाल्याने प्रियकराने तरुणीच्या घरी जाऊन तिच्यावर चाकूहल्ला करून गंभीर जखमी केले; तसेच ठार मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार रविवारी (ता. चार) पुंडलिकनगर परिसरात घडला.

