मराठवाडा

Kaygaon News : पाच हजारात दिवाळी साजरी करायची कशी? गंगापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा सरकारला थेट सवाल

कोरड्या दुष्काळाने पिके करपली, नेत्यांचे पाहणी दौरे सुरूच; मदतीपेक्षा स्टंटबाजी अधिक असल्याचा आरोप.
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drought

esakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर तालुक्यात कोरड्या दुष्काळाने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पिके हातची गेली, कर्जाचा डोंगर वाढला असताना सरकारने जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून संताप व्यक्त होत आहे.

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