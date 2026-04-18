Gangapur Heatwave Alert: गंगापूर तालुक्यात उष्णतेचा कहर; ४० अंश तापमानामुळे जनजीवन विस्कळीत, शेतीकामे ठप्प

कायगाव : गंगापूर तालुक्यात उष्णतेचा कहर सुरू असून तापमान 40 अंशांवर गेल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दुपारच्या वेळी मुख्य रस्ते निर्मनुष्य दिसत असून सर्वत्र शुकशुकाट पसरला आहे. असह्य उकाड्यामुळे जामगाव, भेंडाळा( ता.गंगापूर)महसूल मंडळात शेतीची कामे ठप्प झाली आहेत. .जनजीवन व शेतीवर परिणामसकाळी 6 ते सायंकाळी 7 दरम्यान उष्ण व दमट वातावरण अनुभवास येत आहे. रात्री 8 ते पहाटे 6 या वेळेत मात्र गारवा जाणवतो. प्रचंड उष्णतेमुळे मानवासह पशु, पक्षी व वन्यप्राण्यांचे हाल होत आहेत. जंगलात अन्न पाण्याअभावी वन्यजीव हैराण झाले आहेत.उष्णतेमुळे शेतमजूर मिळत नसल्याने कांदा व गहू काढणीची कामे खोळंबली आहेत. एकीकडे पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे तर दुसरीकडे कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. मजूर टंचाईमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे..उष्माघाताचा धोका वाढलात्वचा कोरडी व लालबुंद होणे, घाम न येणे, चक्कर येणे, मळमळ, घसा खवखवणे ही उष्माघाताची लक्षणे आहेत. अशी लक्षणे दिसल्यास रुग्णाला त्वरित सावलीत नेऊन, अंग ओल्या कपड्याने पुसावे व ओआरएस द्यावे. लक्षणे गंभीर असल्यास तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे..तज्ज्ञांचा सल्लाभरपूर पाणी प्यावे, दुपारी 12 ते 4 घराबाहेर पडणे टाळावे, सुती व हलके कपडे वापरावेत, टोपी, छत्री, गॉगलचा वापर करावा, लहान मुले, गरोदर महिला, वृद्ध व आजारी व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी. असा सल्ला आरोग्य विभाग तज्ज्ञांनी दिला आहे..प्रतिक्रियासध्या उष्णतेची तीव्रता अधिक वाढत असल्याने प्रत्येकाने उन्हापासून बचाव करावा. शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ देऊ नका. दिवसातून किमान 3-4 लिटर पाणी प्यावे.कारण पुढच्या काही दिवसांत उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. खबरदारी घ्यावी, उन्हात घरीच राहा, सुरक्षित राहा.सुमित रामेश्वरजी मुंदडा, माजी उपसभापती पंचायत समिती गंगापूर..नागरिकांनी ORS बरोबर लिंबू पाणी, लस्सी, ताक असे घ्यावे, ors नसले तर घरी लिंबू पाणी तर असतेच. साधे पाणी भरपूर प्या. उष्माघातापासून बचाव करा - स्वतःची काळजी घ्या...डॉ.छाया आवरगावकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर.