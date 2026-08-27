Kaygaon Accident : माणुसकी धावली मदतीला; अपघातग्रस्त दाम्पत्याला मिळाला वेळेवर युवकांच्या मदतीचा हात

कायगाव - छत्रपती संभाजीनगर–पुणे महामार्गावर भेंडाळा (ता. गंगापूर) परिसरात बुधवारी (ता. 26) सायंकाळी झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दाम्पत्यासाठी स्थानिक युवकांचे प्रसंगावधान आणि माणुसकीची तत्परता महत्वपूर्ण ठरली आहे. अपघातानंतर क्षणाचाही विलंब न करता सचिन तुपे व गंगापूर ग्रामीणचे पोलीस न्युज पत्रकार गोकुळ लांडे यांनी जखमींना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून वेळेत उपचार मिळवून दिले आहे..कायगाव-अमळनेर परिसरातील भागिनाथ आप्पा साळवे व त्यांच्या पत्नी कुसुमबाई साळवे हे दिवसभराचे काम आटोपून दुचाकीवरून घरी परतत होते. भेंडाळा नजीकच्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरल्यानंतर घराच्या दिशेने जात असताना बुधवारी सायंकाळी सुमारे आठ वाजेच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगरकडून आलेल्या भरधाव अज्ञात चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात साळवे दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले होते..अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, घटनास्थळी उपस्थित असलेले सचिन तुपे आणि पत्रकार गोकुळ लांडे यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. कोणत्याही विलंबाची वाट न पाहता त्यांनी जखमी दाम्पत्याला स्वतःच्या दुचाकीवरून जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले.जखमींची गंभीर अवस्था पाहून वैद्यकीय अधिकारी अथर पठाण व त्यांच्या आरोग्य पथकाने तातडीने उपचार सुरू केले. अपघाताच्या काळात मदतीसाठी पुढे आलेल्या युवकांच्या तत्परतेमुळे साळवे दाम्पत्याला वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळू शकले..यावेळी वैद्यकीय अधिकारी अथर पठाण, आरोग्य सेविका प्रणिता कराळे, आरोग्य सेवक बापूराव कापसे, शुभम गायकवाड, प्रफुल माने, नितीन लांडगे, अक्षय नितनवरे, सचिन तुपे, काकासाहेब सवई आदींनी मोलाचे सहकार्य केले आहे.अपघाताच्या क्षणी मदतीचा हात पुढे करणारे सचिन तुपे व पत्रकार गोकुळ लांडे यांचे प्रसंगावधान आणि माणुसकीचे दर्शन परिसरात कौतुकाचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.