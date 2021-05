खाकीतील माणूसकी : औंढा पोलिस ठाण्याच्या वतीने ईदनिमित्त गरिबांना धान्य वाटप

हिंगोली : औंढा नागनाथ येथील पोलिस ठाण्याच्या (Aundha police) वतीने ईदनिमित्त शुक्रवारी (ता. १४ ) गरजुना तसेच कोरोनाने कुटुंबप्रमुखांचा मृत्यू झालेल्या कुटूंबियांना २५ धान्याच्या (foods suplay poor man) किटचे वाटप करण्यात आले. (Humanity in Khaki: Aundha Police Station distributes food grains to the poor on this occasion)

पोलिस अधीक्षक राकेश कलासागर यांच्या संकल्पनेतून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम शुक्रवारी सकाळी पोलिस उपअधीक्षक विवेकानंद वाखारे, पोलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाला.

दरम्यान कोरोनाने लाँकडाऊन असल्याने अनेक गोरगरीब नागरिकांची परवड होत होती. त्यामुळे राकेश कलासागर यांच्या संकल्पनेतून औंढा पोलिस ठाण्याच्या वतीने हद्दीतील गोरगरीब नागरिक, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबाची यादी तयार करुन २५ धान्याच्या किट तयार करण्यात आल्या. यामध्ये पाच किलो गहू, दोन किलो तांदूळ, एक किलो तेल, एक किलो साखर, पत्तीपुडा, हळद, मीठपुडा आदी अत्यावश्यक साहित्याची किट तयार करण्यात आली होती. त्याचे वाटप करण्यात आले.

लाभार्थ्यांत सेमीबी सय्यद, आशा केंद्रे, गणेश शितळे, बंशी राठोड, नारायण कांबळे, कोंडबा रणखांबे, गयाबाई मंडलिक, अर्जुन सूर्यवंशी यांच्यासह २५ जणांना ह्या किट वाटप करण्यात आल्या. यावेळी विवेकानंद वाखारे, पोलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे, ए. जी. लांडगे, गणेश नरोटे, निवृत्ती बडे, राजकुमार सुर्वे यांच्यासह प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीराम राठी, लल्ला झांजरी, डॉ सुरेश गंगावणे, प्रमोद अग्रवाल, लल्ला देव, हवालदार अतुल बोरकर, गजानन गडदे, धनवे, पंजाब थिट्टे आदींची उपस्थिती होती.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे