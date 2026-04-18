Amalner Accident News:अमळनेरच्या कलमी पुलाजवळ मध्यरात्री अपघात; शेतकरी युवक ठरले देवदूत

कायगाव : अहिल्यानगरहून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या पिकअपचा चालक डुलकीत असताना वाहनावरील ताबा सुटला. शनिवारी (ता १८) पहाटे दीडच्या सुमारास अमळनेर शिवारातील कलमी पुलाजवळ गाडी दुभाजकावर चढली व दिशादर्शक फलकाला जोरात धडकली. .अपघातानंतर महामार्गावरून जाणारी वाहने मदतीसाठी थांबली नाहीत. मात्र अपघाताचा मोठा आवाज दीड किलोमीटर अंतरावरील मिसाळ वस्तीवर पोहोचला. आवाज ऐकून रमेश मिसाळ, शिवाजी मिसाळ, समद पठाण, राजू पठाण व शफीक पठाण हे युवक तातडीने मोटरसायकलवरून घटनास्थळी पोहोचले..पिकअपमध्ये चालक व त्याची मुलगी अडकले होते. युवकांनी दोघांना सुखरूप बाहेर काढले. मध्यरात्री माणुसकीचे दर्शन घडवणाऱ्या या युवकांमुळे बापलेकीचे प्राण वाचले.दरम्यान, पिकअप बाजूला करत असताना छत्रपती संभाजीनगरकडून अहिल्यानगरकडे येणारी टाटा मॅजिक गाडी रस्त्यावरून घसरून गड्ड्यात कोसळली. त्यात एक मुलगा गंभीर जखमी झाला. राजू पठाण, शिवाजी मिसाळ व शफीक पठाण यांनी रुग्णवाहिका बोलावून जखमी मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवले..एका पाठोपाठ दोन अपघातांमुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. या युवकांनी अपघातग्रस्त पिकअप बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.महामार्गावरून जाणारी एकही गाडी थांबली नाही पण 1.5 किमी दूर मिसाळ वस्तीवर आवाज गेला आणि रमेश मिसाळ, शिवाजी मिसाळ, राजू पठाण, शफीक पठाण, समद पठाण हे 5 शेतकरी युवक धावत आले.आणि अथक प्रयत्न करून अपघातस्थळी मदतकार्य केले.