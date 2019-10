विजेचा शाॅक लागून पती-पत्नी गंभीर जखमी

निवघा बाजार (ता. हदगाव) : सोयाबीन काढणीचे काम सुरु असताना विजेचा जोरदार धक्का लागून पती-पत्नी मजूर गंभीर जखमी झाल्याची घटना महातळा (ता. हदगाव) येथे 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी आठच्या सुमारास घडली. या बाबत अधिक माहीती अशी की, परीसरात सोयाबीन काढणीचे कामाची लगबग सुरु आहे, तर परीसरातील मजूरांनी एका महीण्यापूर्वीच सोयाबीन काढणीचे गुत्ते घेऊन ठेवललेले आहेत. यामुळे मजूर सकाळीच कामाला जात आहेत. दरम्यान, सोयाबीन काढणीचे काम करीत असताना शेतात असलेल्या विजेच्या खाबाजवळील तणाव्याजवळ गेल्यावर रुक्मिणीबाई तपासे (50) या महीलेस विजेचा जोराचा धक्का लागल्याने दुर फेकल्या गेल्या. यामुळे त्यांचे पती उत्तम तपासे त्यांना वाचविण्याकरीता गेले असता त्यांना विजेचा जोराचा धक्का बसला. यामुळे सर्व मजूर घाबरून आरडाओरड करु लागले त्यातीलच एकाने लाकूड आणून त्यांना दूर लोटल्याने त्यांचे प्राण वाचले. सध्या दोघे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले, असून नांदेड येथे उपचार घेत आहेत.



Web Title: Husband and wife seriously injured in nanded