Paithan Crime : पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार करून खून केलेल्या पतीला अटक

पैठण - शहरामध्ये काल रात्री एका अल्पवयीन मुलाचा खून झाल्याची घटना घडली. ही घटना ताजी असतानाच बुधवारी (ता. ३) सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास संत ज्ञानेश्वर उद्यानमधील एका झाड झुडपाच्या परिसरात पतीने पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. यामुळे पैठण शहरात खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, पत्नीला कायमचं संपवून आरोपी पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाला व त्याने पत्नीचा कुऱ्हाडीने खुन केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी या पतीला अटक केली आहे. खून झालेल्या पत्नीचे नाव मंदाबाई सुरेश अंगारखे (वय-४५ रा. गांगलवाडी, नारळा पैठण असे या खुन झालेल्या पत्नीचे नाव आहे..अधिक माहिती अशी की, आरोपी पती आणि पत्नी नेहमीप्रमाणे बुधवारी सकाळी संत ज्ञानेश्वर उद्यानातील झाड झुडपे असलेल्या पाण्याच्या ओढा असलेल्या ठिकाणी लाकडाचे सरपण तोडण्यासाठी गेले होते. यावेळी पती सुरेश अंगारखे याने मंदाबाईवर सोबत आणलेल्या कुऱ्हाडीने जोरदार तीन वार करून कायमचं संपविले. पत्नी रक्ताच्या थारोळ्या बेशुद्ध पडल्याचं लक्षात येताच आरोपी पती सुरेश अंगारखे पोलीस ठाण्यात हजर होऊन पोलिसांना "मी बायकोला कायमचं संपविले" असे त्याने पोलिसांना सांगितले..दरम्यान, या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस निरीक्षक महादेव गोमारे, पोलीस उपनिरीक्षक वैभव सारंग, ऋषिकेश तळेकर, पो. कॉ. शुभम पाटील, कल्याण ढाकणे सह पोलीस पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी करुन पंचनामा केला. यानंतर महिलेचा मृतदेह पैठण येथील शासकीय रुग्णालयात उच्चस्तरीय तपासणीसाठी आणण्यात आला. या घटनेत पती आरोपी याने पत्नीवर वार केलेली कुऱ्हाड जप्त केली आहे.पती विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.