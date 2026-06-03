मराठवाडा

Paithan Crime : पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार करून खून केलेल्या पतीला अटक

पैठण शहरात खळबळ! पतीने पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची गंभीर घटना आली समोर.
Axe Attack

Axe Attack

sakal

चंद्रकांत तारु
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पैठण - शहरामध्ये काल रात्री एका अल्पवयीन मुलाचा खून झाल्याची घटना घडली. ही घटना ताजी असतानाच बुधवारी (ता. ३) सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास संत ज्ञानेश्वर उद्यानमधील एका झाड झुडपाच्या परिसरात पतीने पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. यामुळे पैठण शहरात खळबळ उडाली आहे.

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