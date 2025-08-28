मराठवाडा

Udgir Crime : अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या पतीला संपवले; पत्नी व प्रियकरासह तीन अनोळखी आरोपींवर गुन्हा दाखल

ईच्छापूर्ती हनुमान मंदिराजवळ धक्कादायक खूनप्रकरण उघडकीस आले.
Crime
CrimeSakal
युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर, (जि. लातुर) - ईच्छापूर्ती हनुमान मंदिराजवळ धक्कादायक खूनप्रकरण उघडकीस आले आहे. पत्नी व तिच्या प्रियकराने तीन अनोळखी साथीदारांच्या मदतीने पतीचा खून केल्याची घटना समोर आली असून या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात पत्नी व प्रियकरासह तीन अनोळखी आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime
Udgir
Affair News
wife and husband
Lover

