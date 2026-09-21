मराठवाडा

Lohara Crime : पतीने धारदार शस्त्राने वार करून पत्नीचा केला खून; हल्ल्यानंतर पतीने स्वतःवर वार करून पोलिस ठाण्यात झाला हजर

पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Kamal Rathod

Kamal Rathod

sakal

नीलकंठ कांबळे
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लोहारा (जि. धाराशिव) - तालुक्यातील लोहारा खुर्द येथे पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. २१) दुपारी लोकमंगल साखर कारखान्यासमोर घडली. कमल आप्पाराव राठोड (वय-४५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. घटनेनंतर आरोपी पती याने स्वतःवरही वार करून लोहारा पोलिस ठाणे गाठले.

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