Lohara Crime : पतीने धारदार शस्त्राने वार करून पत्नीचा केला खून; हल्ल्यानंतर पतीने स्वतःवर वार करून पोलिस ठाण्यात झाला हजर

लोहारा (जि. धाराशिव) - तालुक्यातील लोहारा खुर्द येथे पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. २१) दुपारी लोकमंगल साखर कारखान्यासमोर घडली. कमल आप्पाराव राठोड (वय-४५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. घटनेनंतर आरोपी पती याने स्वतःवरही वार करून लोहारा पोलिस ठाणे गाठले. .लोकमंगल साखर कारखान्यासमोर आप्पाराव राठोड (वय-५०) हे पत्नी कमल आणि दोन मुलांसह राहत होते. मागील काही दिवसांपासून पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू असल्याची माहिती सांगण्यात येते. सोमवारी दुपारी दोघांमध्ये पुन्हा कडाक्याचे भांडण झाले. त्यावेळी दोन्ही मुले घराबाहेर असताना आप्पाराव याने पत्नी कमल यांच्या पाठीत आणि पोटात धारदार शस्त्राने वार केले. हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला..दरम्यान, पत्नीवर हल्ला केल्यानंतर पती आप्पाराव याने स्वतःवरही वार करून घेतले. जखमी अवस्थेत तो थेट लोहारा पोलिस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी लोहारा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचार व तपासणीनंतर पुढील उपचारासाठी त्याला धाराशिव येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच लोहारा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय पवार, सहायक उपनिरीक्षक सचिन केंद्रे यांच्यासह पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला. या घटनेमुळे लोहारा खुर्द परिसरात खळबळ उडाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.